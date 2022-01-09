النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
مع استمرار التعليم عن بُعد من خلال مختلف المنصات لمن يتعذّر حضورهم لأسباب صحية

"التعليم" و"الصحة" تعلنان العودة الحضورية لطلبة الابتدائية ورياض الأطفال بدايةً من 23 يناير

رأى والده المتوفى يطلب منه سداد دينه.. "الخثلان": عظيمة وكرامة تدل على صلاحه

فيما أكد أن الرؤى لا تلزم الورثة أن يعملوا بها لكن قامت القرائن على صدقها

وصف عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد بن تركي الخثلان، رؤيا لأحد الأموات بأنها عظيمة وهي تدل على صلاحه، ويشبه أن تكون كرامة له، مفتيًا بأن الرؤى في المنام لا يلزم الورثة أن يعملوا بها

وفي التفاصيل، قال متصل بأن والده توفي قبل سنة وأربعة أشهر، وكان مشهوداً له بصلة الرحم والصلاح، وقد ورآه في المنام مرتين وكأنّه يوجهه بالذهاب إلى محل كان يتعامل في حياته، وعندما ذهب إليه ليتأكد من وجود الدين على والده أخرج له صاحب المحل سجل الديون، وثبت أنه يطالب والده بمبلغ 1500 ريال من 30 سنةً.

وأفتى "الخثلان" من خلال برنامج "سؤال على الهاتف" الذي يبث على إذاعة "القرآن الكريم": فهل تبرأ ذمة والدي بذلك؟ فأجاب: هذه الرؤيا رؤيا عظيمة، وهي تدل على صلاح والدكم، وهذا يشبه أن يكون كرامة لأبيكم أنه يأتيك في المنام عدة مرات؛ في المرة الأولى ينبّهك، وفي المرة الثانية يؤكد عليك أكثر، ويطلب منك تسديد هذا الدين، وتذهب إلى صاحب المحل، وتتأكد من وجود الدين، فيؤكد وجوده من خلال السجلات لدى صاحب المحل، ثم تقوم بتسديده، فهذه كرامة لوالدك، وهذا يدل على صلاحه فاستبشروا بذلك.

وأضاف "الخثلان": وأما بالنسبة لبراءة الذمة، فقد برئت ذمتك بذلك بعد أن سددت هذا الدين، ووثقتم بصاحب المحل بما أظهره لكم من السجلات، فأنتم قد أخذتم بالأحوط، وعملتم ما طلبه والدكم منكم.

وختم: مع أن الرؤى لا يلزم الورثة أن يعملوا بها، لكن قامت القرائن على صدق هذه الرؤيا؛ لما كنت لا تعلم بهذا الدين، ثم ذهبت لصاحب المحل، ثم بحث في السجلات ووجد هذا الدين مكتوباً، فقامت القرائن على صحتها، فكونك تقوم بتسديد هذا المبلغ فهذا إبراء لذمة أبيك وفيه برّ عظيم به، وفيه بشرى بصلاح أبيكم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رأى والده المتوفى يطلب منه سداد دينه.. "الخثلان": عظيمة وكرامة تدل على صلاحه
سبق

وصف عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد بن تركي الخثلان، رؤيا لأحد الأموات بأنها عظيمة وهي تدل على صلاحه، ويشبه أن تكون كرامة له، مفتيًا بأن الرؤى في المنام لا يلزم الورثة أن يعملوا بها

وفي التفاصيل، قال متصل بأن والده توفي قبل سنة وأربعة أشهر، وكان مشهوداً له بصلة الرحم والصلاح، وقد ورآه في المنام مرتين وكأنّه يوجهه بالذهاب إلى محل كان يتعامل في حياته، وعندما ذهب إليه ليتأكد من وجود الدين على والده أخرج له صاحب المحل سجل الديون، وثبت أنه يطالب والده بمبلغ 1500 ريال من 30 سنةً.

وأفتى "الخثلان" من خلال برنامج "سؤال على الهاتف" الذي يبث على إذاعة "القرآن الكريم": فهل تبرأ ذمة والدي بذلك؟ فأجاب: هذه الرؤيا رؤيا عظيمة، وهي تدل على صلاح والدكم، وهذا يشبه أن يكون كرامة لأبيكم أنه يأتيك في المنام عدة مرات؛ في المرة الأولى ينبّهك، وفي المرة الثانية يؤكد عليك أكثر، ويطلب منك تسديد هذا الدين، وتذهب إلى صاحب المحل، وتتأكد من وجود الدين، فيؤكد وجوده من خلال السجلات لدى صاحب المحل، ثم تقوم بتسديده، فهذه كرامة لوالدك، وهذا يدل على صلاحه فاستبشروا بذلك.

وأضاف "الخثلان": وأما بالنسبة لبراءة الذمة، فقد برئت ذمتك بذلك بعد أن سددت هذا الدين، ووثقتم بصاحب المحل بما أظهره لكم من السجلات، فأنتم قد أخذتم بالأحوط، وعملتم ما طلبه والدكم منكم.

وختم: مع أن الرؤى لا يلزم الورثة أن يعملوا بها، لكن قامت القرائن على صدق هذه الرؤيا؛ لما كنت لا تعلم بهذا الدين، ثم ذهبت لصاحب المحل، ثم بحث في السجلات ووجد هذا الدين مكتوباً، فقامت القرائن على صحتها، فكونك تقوم بتسديد هذا المبلغ فهذا إبراء لذمة أبيك وفيه برّ عظيم به، وفيه بشرى بصلاح أبيكم.

09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
03:48 PM

رأى والده المتوفى يطلب منه سداد دينه.. "الخثلان": عظيمة وكرامة تدل على صلاحه

فيما أكد أن الرؤى لا تلزم الورثة أن يعملوا بها لكن قامت القرائن على صدقها

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
1,593

وصف عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد بن تركي الخثلان، رؤيا لأحد الأموات بأنها عظيمة وهي تدل على صلاحه، ويشبه أن تكون كرامة له، مفتيًا بأن الرؤى في المنام لا يلزم الورثة أن يعملوا بها

وفي التفاصيل، قال متصل بأن والده توفي قبل سنة وأربعة أشهر، وكان مشهوداً له بصلة الرحم والصلاح، وقد ورآه في المنام مرتين وكأنّه يوجهه بالذهاب إلى محل كان يتعامل في حياته، وعندما ذهب إليه ليتأكد من وجود الدين على والده أخرج له صاحب المحل سجل الديون، وثبت أنه يطالب والده بمبلغ 1500 ريال من 30 سنةً.

وأفتى "الخثلان" من خلال برنامج "سؤال على الهاتف" الذي يبث على إذاعة "القرآن الكريم": فهل تبرأ ذمة والدي بذلك؟ فأجاب: هذه الرؤيا رؤيا عظيمة، وهي تدل على صلاح والدكم، وهذا يشبه أن يكون كرامة لأبيكم أنه يأتيك في المنام عدة مرات؛ في المرة الأولى ينبّهك، وفي المرة الثانية يؤكد عليك أكثر، ويطلب منك تسديد هذا الدين، وتذهب إلى صاحب المحل، وتتأكد من وجود الدين، فيؤكد وجوده من خلال السجلات لدى صاحب المحل، ثم تقوم بتسديده، فهذه كرامة لوالدك، وهذا يدل على صلاحه فاستبشروا بذلك.

وأضاف "الخثلان": وأما بالنسبة لبراءة الذمة، فقد برئت ذمتك بذلك بعد أن سددت هذا الدين، ووثقتم بصاحب المحل بما أظهره لكم من السجلات، فأنتم قد أخذتم بالأحوط، وعملتم ما طلبه والدكم منكم.

وختم: مع أن الرؤى لا يلزم الورثة أن يعملوا بها، لكن قامت القرائن على صدق هذه الرؤيا؛ لما كنت لا تعلم بهذا الدين، ثم ذهبت لصاحب المحل، ثم بحث في السجلات ووجد هذا الدين مكتوباً، فقامت القرائن على صحتها، فكونك تقوم بتسديد هذا المبلغ فهذا إبراء لذمة أبيك وفيه برّ عظيم به، وفيه بشرى بصلاح أبيكم.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,356
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,331
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,724
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,632

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة
الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة