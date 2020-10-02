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نيابة عن الملك.. "قطان" يشارك غداً في مراسم حفل توقيع اتفاق جوبا للسلام النهائي

بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، يشارك وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان في مراسم حفل توقيع اتفاق جوبا للسلام النهائي بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، والمقرر إقامته بمدينة جوبا بجمهورية جنوب السودان يوم غدٍ السبت 1442/2/16هـ الموافق 3 أكتوبر 2020م.
الجدير بالذكر أن وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية سيبدأ بعدها مباشرة بزيارات رسمية لكل من تشاد والنيجر ومالي وموريتانيا وبوركينافاسو، يلتقي خلالها برؤساء تلك الدول ووزراء خارجيتها وكبار المسؤولين، وذلك في إطار تطوير وتعزيز علاقات المملكة الثنائية معها.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أحمد بن عبدالعزيز قطان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نيابة عن الملك.. "قطان" يشارك غداً في مراسم حفل توقيع اتفاق جوبا للسلام النهائي
سبق

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، يشارك وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان في مراسم حفل توقيع اتفاق جوبا للسلام النهائي بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، والمقرر إقامته بمدينة جوبا بجمهورية جنوب السودان يوم غدٍ السبت 1442/2/16هـ الموافق 3 أكتوبر 2020م.
الجدير بالذكر أن وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية سيبدأ بعدها مباشرة بزيارات رسمية لكل من تشاد والنيجر ومالي وموريتانيا وبوركينافاسو، يلتقي خلالها برؤساء تلك الدول ووزراء خارجيتها وكبار المسؤولين، وذلك في إطار تطوير وتعزيز علاقات المملكة الثنائية معها.

02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442
02:52 PM

نيابة عن الملك.. "قطان" يشارك غداً في مراسم حفل توقيع اتفاق جوبا للسلام النهائي

بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، يشارك وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان في مراسم حفل توقيع اتفاق جوبا للسلام النهائي بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، والمقرر إقامته بمدينة جوبا بجمهورية جنوب السودان يوم غدٍ السبت 1442/2/16هـ الموافق 3 أكتوبر 2020م.
الجدير بالذكر أن وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية سيبدأ بعدها مباشرة بزيارات رسمية لكل من تشاد والنيجر ومالي وموريتانيا وبوركينافاسو، يلتقي خلالها برؤساء تلك الدول ووزراء خارجيتها وكبار المسؤولين، وذلك في إطار تطوير وتعزيز علاقات المملكة الثنائية معها.

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