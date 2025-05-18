"الأرصاد" تنبّه: أمطار رعدية وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة
مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ للرؤية وتستمر للثانية عشرة مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أتربة مثارة وأمطار رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على المدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية والعلا والعيص والمهد وخيبر، إضافة إلى وادي الفرع.
وقالت الهيئة إن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الثانية عشرة من مساء اليوم.
"الأرصاد" تنبّه: أمطار رعدية وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-05-18
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أتربة مثارة وأمطار رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على المدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية والعلا والعيص والمهد وخيبر، إضافة إلى وادي الفرع.
وقالت الهيئة إن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الثانية عشرة من مساء اليوم.
18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441
12:33 PM
"الأرصاد" تنبّه: أمطار رعدية وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة
مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ للرؤية وتستمر للثانية عشرة مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أتربة مثارة وأمطار رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على المدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية والعلا والعيص والمهد وخيبر، إضافة إلى وادي الفرع.
وقالت الهيئة إن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الثانية عشرة من مساء اليوم.