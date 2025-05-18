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"الأرصاد" تنبّه: أمطار رعدية وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة

مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ للرؤية وتستمر للثانية عشرة مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أتربة مثارة وأمطار رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على المدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية والعلا والعيص والمهد وخيبر، إضافة إلى وادي الفرع.

وقالت الهيئة إن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الثانية عشرة من مساء اليوم.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبّه: أمطار رعدية وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أتربة مثارة وأمطار رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على المدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية والعلا والعيص والمهد وخيبر، إضافة إلى وادي الفرع.

وقالت الهيئة إن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الثانية عشرة من مساء اليوم.

18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441
12:33 PM

"الأرصاد" تنبّه: أمطار رعدية وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة

مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ للرؤية وتستمر للثانية عشرة مساءً

أرشيفية
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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
0
1,595

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أتربة مثارة وأمطار رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على المدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية والعلا والعيص والمهد وخيبر، إضافة إلى وادي الفرع.

وقالت الهيئة إن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الثانية عشرة من مساء اليوم.

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