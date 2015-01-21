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"الإسطبل الأحمر" يخطف كأس الملك خالد في مهرجان كؤوس الملوك

"فيصل بن خالد" يرفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد

حصل الإسطبل الأحمر الذي يملكه مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، على كأس الملك خالد بن عبدالعزيز -رحمه الله- في مهرجان كؤوس الملوك الرابع المقام في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية.

وحقق الإسطبل الأحمر ‏‫الفئة الأولى والمفتوحة لجميع الأعمار.

من جهته رفع سمو الأمير فيصل بن خالد شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين، ولمقام سمو ولي العهد؛ على ما تشهده رياضة الخيل من دعم ونهضة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الإسطبل الأحمر" يخطف كأس الملك خالد في مهرجان كؤوس الملوك
سبق

حصل الإسطبل الأحمر الذي يملكه مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، على كأس الملك خالد بن عبدالعزيز -رحمه الله- في مهرجان كؤوس الملوك الرابع المقام في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية.

وحقق الإسطبل الأحمر ‏‫الفئة الأولى والمفتوحة لجميع الأعمار.

من جهته رفع سمو الأمير فيصل بن خالد شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين، ولمقام سمو ولي العهد؛ على ما تشهده رياضة الخيل من دعم ونهضة.

21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
12:02 AM

"الإسطبل الأحمر" يخطف كأس الملك خالد في مهرجان كؤوس الملوك

"فيصل بن خالد" يرفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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حصل الإسطبل الأحمر الذي يملكه مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، على كأس الملك خالد بن عبدالعزيز -رحمه الله- في مهرجان كؤوس الملوك الرابع المقام في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية.

وحقق الإسطبل الأحمر ‏‫الفئة الأولى والمفتوحة لجميع الأعمار.

من جهته رفع سمو الأمير فيصل بن خالد شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين، ولمقام سمو ولي العهد؛ على ما تشهده رياضة الخيل من دعم ونهضة.

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