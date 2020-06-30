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ينبع.. غلق 3 صالونات حلاقة ومنشأتين لم تتقيد بالتعليمات الاحترازية

ضمن تدابير البلدية الاحترازية للسيطرة على "كورونا"

أغلقت بلدية محافظة ينبع، ممثلة في الفرق الرقابية لإدارة ‎صحة البيئة، أثناء جولاتها الرقابية، منشأتين؛ أولاهما تجارية لانتهاء رخصتها وعدم تجديدها، والأخرى غذائية لعدم تقيدها بالاشتراطات الصحية والتعليمات الوقائية والاحترازية.‎‎‎‎

وتكثف الفرق الرقابية جولاتها الرقابية المسائية على صالونات الحلاقة؛ ما أسفر عن إغلاق ثلاثة صالونات حلاقة؛ لعدم التزامهم بتطبيق الاشتراطات الصحية والتعليمات الوقائية والاحترازية.

كما ‏نفذت الفرق جولة رقابية على أسواق النفع العام وسوق الخضار والفاكهة؛ للتأكد من التزامهم بالاشتراطات الصحية والتعليمات الوقائية والاحترازية؛ ما أسفر عن ضبط كميات من الفواكة والخضار يظهر عليها علامات التلف، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية.

وتأتي تلك الحملات ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتخذها بلدية المحافظة للسيطرة على فيروس "كورونا" المستجد والحد من أخطار انتشاره.

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ينبع.. غلق 3 صالونات حلاقة ومنشأتين لم تتقيد بالتعليمات الاحترازية
سبق

أغلقت بلدية محافظة ينبع، ممثلة في الفرق الرقابية لإدارة ‎صحة البيئة، أثناء جولاتها الرقابية، منشأتين؛ أولاهما تجارية لانتهاء رخصتها وعدم تجديدها، والأخرى غذائية لعدم تقيدها بالاشتراطات الصحية والتعليمات الوقائية والاحترازية.‎‎‎‎

وتكثف الفرق الرقابية جولاتها الرقابية المسائية على صالونات الحلاقة؛ ما أسفر عن إغلاق ثلاثة صالونات حلاقة؛ لعدم التزامهم بتطبيق الاشتراطات الصحية والتعليمات الوقائية والاحترازية.

كما ‏نفذت الفرق جولة رقابية على أسواق النفع العام وسوق الخضار والفاكهة؛ للتأكد من التزامهم بالاشتراطات الصحية والتعليمات الوقائية والاحترازية؛ ما أسفر عن ضبط كميات من الفواكة والخضار يظهر عليها علامات التلف، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية.

وتأتي تلك الحملات ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتخذها بلدية المحافظة للسيطرة على فيروس "كورونا" المستجد والحد من أخطار انتشاره.

30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441
06:51 PM

ينبع.. غلق 3 صالونات حلاقة ومنشأتين لم تتقيد بالتعليمات الاحترازية

ضمن تدابير البلدية الاحترازية للسيطرة على "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أغلقت بلدية محافظة ينبع، ممثلة في الفرق الرقابية لإدارة ‎صحة البيئة، أثناء جولاتها الرقابية، منشأتين؛ أولاهما تجارية لانتهاء رخصتها وعدم تجديدها، والأخرى غذائية لعدم تقيدها بالاشتراطات الصحية والتعليمات الوقائية والاحترازية.‎‎‎‎

وتكثف الفرق الرقابية جولاتها الرقابية المسائية على صالونات الحلاقة؛ ما أسفر عن إغلاق ثلاثة صالونات حلاقة؛ لعدم التزامهم بتطبيق الاشتراطات الصحية والتعليمات الوقائية والاحترازية.

كما ‏نفذت الفرق جولة رقابية على أسواق النفع العام وسوق الخضار والفاكهة؛ للتأكد من التزامهم بالاشتراطات الصحية والتعليمات الوقائية والاحترازية؛ ما أسفر عن ضبط كميات من الفواكة والخضار يظهر عليها علامات التلف، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية.

وتأتي تلك الحملات ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتخذها بلدية المحافظة للسيطرة على فيروس "كورونا" المستجد والحد من أخطار انتشاره.

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