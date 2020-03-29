الأمير محمد الفيصل: نجاح القمة الافتراضية دليل على تفوق المملكة في تطبيق الحكومة الإلكترونية

قال: تعطي دلالة على الإمكانيات التي تم تسخيرها من النواحي التقنية والبشرية

أكد الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة مجموعة stc، أن نجاح القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة مجموعة العشرين، التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ورعاه؛ يجسد معاني هامة وكبيرة ورسالة للعالم على قدرة المملكة العربية السعودية وبأحدث الحلول التقنية، على توحيد الجهود العالمية، وخصوصًا في المجالات الإنسانية والصحية والاقتصادية التي تركزت عليها أعمال القمة.

وأضاف "الفيصل": هذه القمة التي تُعقد بهذه الصورة لأول مرة تاريخيًّا، تعطي دلالة على الإمكانيات التي تم تسخيرها من النواحي التقنية والبشرية على وجه الخصوص، والتي ساهمت في لقاء قادة العالم بنجاح تاريخي منقطع النظير، وما أدل على ذلك القرارات الهامة للقمة التي انصبت على دعم الصحة والاقتصاد عالميًّا، وهذا الأمر يجعلنا نُشيد بالجهود التي تقوم بها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ومركز المعلومات الوطني، التي أعطت نموذجًا لتطور السعودية بمجال الحكومة الإلكترونية على وجه الخصوص، ونحن بهذه المناسبة نفخر في stc بكوننا الممكن الرقمي للسنة الرئاسية للمملكة لمجموعة العشرين.

وأضاف أن دور مجموعة stc كممكن رقمي يأتي انسجامًا مع الدور الوطني من قِبَل المجموعة المبذولة في تحقيق أهداف الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، وإظهارها على أكمل وجه من حيث جودة الاتصالات والبنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى توفير كل الخدمات اللوجستية والتقنية اللازمة لها.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس ناصر بن سليمان الناصر: إن الجهود التي بُذلت في نجاح القمة الافتراضية التاريخية وتوفير كل الحلول التقنية والأمنية؛ دليل على الإمكانيات الكبيرة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة.

ولفت "الناصر" إلى أن الاستجابة السريعة لدعوة خادم الحرمين الشريفين لانعقاد القمة وثقة دول العشرين بالإمكانيات التقنية للمملكة ساهَمَ في انعقادها ونجاحها بصورة كبيرة من ناحية التنظيم، وأيضًا القرارات التي تم اتخاذها؛ كونها أهم وأكبر قمة عالمية تاريخيًّا تكون بصورة افتراضية.

وأشار "الناصر" إلى التزام stc بالتعاون مع الأمانة السعودية لمجموعة العشرين في هذا الوقت الهام للمملكة، وتقديم كل الخدمات لتحقيق أهداف هذا التعاون خلال العام الرئاسي للمملكة لمجموعة العشرين؛ كون أن هذا التعاون ينسجم مع أداء المجموعة ودورها المحوري في تمكين التحول الرقمي في المملكة نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح وفق رؤية 2030.

يُذكر أن مجموعة stc هي الممكن الرقمي لمجموعة العشرين لعام 2020 برئاسة المملكة العربية السعودية؛ حيث ستقدم المجموعة الخدمات الرئيسية للاتصالات لكافة اجتماعات مجموعة العشرين، وتوفير حلولها التقنية المبتكرة للمساهمة في رقمنة كل الخدمات المقدمة في الاجتماعات المنعقدة على المستوى الوزاري ومجموعات العمل خلال عام رئاستها 2020.