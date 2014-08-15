أول أيام التحدي.. "الغالية" تتألق في الشوط الأول و"العنود" الأسرع لخط النهاية

ضمن فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية على أرضية ميدان الطائف

في أول يوم من أيام التحدي والمنافسة الافتتاحية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية على أرضية ميدان محافظة الطائف، انطلقت باكورة أشواط سن المفاريد بكار-قعدان لمسافة 2 كم بمشاركة أكثر من ٨٠٠ مطية موزعة على ١٦ شوطاً للفترة الصباحية جميعها تميزت في قوة المنافسة.

وأبرزت جهود المنظمين الذين استعدوا لهذا اليوم ولهذا المهرجان العالمي الذي خلق روح المنافسة بين المشاركين، حيث حضر الافتتاح وانطلاقة الأشواط حضور كبير يليق بهذا المهرجان الذي يعتبر موسماً ساخناً من مواسم سباقات الهجن، ويشهد حضوراً كبيراً وتنافساً مثيراً بين الشعارات المختلفة التي نعلم تماماً أنها منذ وقت مبكر أكملت تحضيراتها لهذا المهرجان الكبير الذي يحمل اسم ولي العهد، والذي يعتبر الأهم والأكبر من حيث عدد الأشواط والجوائز المرصودة، ومن حيث عدد الهجن التي تم تسجيلها رسمياً للمشاركة.

وشهدت الأشواط التنشيطية الافتتاحية التي انطلقت صباح هذا اليوم الخميس تنافساً كبيراً بين الهجن المشاركة، وسط تفاعل كبير من محبي هذه الرياضة الأصيلة وجاءت النتائج للمراكز الأولى:

الشوط الأول للبكار المفاريد تألقت "الغالية" لمالك الهجن المعروف أحمد بن ناصر المكيرش، حيث حسمت الشوط الأول بتوقيت 3:3.44 فيما حقق المركز الأول في الشوط الثاني "عكاش" لعبدالله بن دخيل الله الجهني بتوقيت 3:5.55.

وحققت البكرة (العنود) صاحبة المركز الأول في الشوط الثالث لمالكها سليمان بن رويشد الجهني الزمن الأسرع وصولاً لخط النهاية بين كل الأشواط بزمن قدره 3:02.74 دقيقة. وكان المركز الـ4 "نواف" لمحمد عبدلله المري، والمركز الـ5 "غرنوق" لمبارك سالم المري، والـ 6 "رعاد" لأحمد مانع العامر، والمركز الـ7 "الهلالية" لموسى عبدالعزيز الموسى، والمركز الـ8 "براق" لحسين عبدالله آل عامر، والمركز الـ9 "الفائزة" لعلي محمد المري، والمركز الـ10 "فجاج" لمسعود عبدالهادي المري، والمركز الـ11 "الفايزة" لعلي محمد المري، والمركز الـ12 ما يهاب لمانع علي آل رزق، والمركز الـ13 "نيوم" لعقاب دعيج المطيري، والمركز الـ14 "غلاب" لعلي حويل ال عامر، والمركز الـ15 "إعمار" لعلي محمد المري، والمركز الـ16 "الصداوي" لربيع خميس الهمامي.

جدير بالذكر أن مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية يقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ضمن فعاليات "موسم الطائف" في العام الجاري، وبتنظيم وإشراف من الاتحاد السعودي للهجن، وتبلغ قيمة الجوائز المالية لهذا المهرجان 53 مليون ريال، يتنافس عليها مجموعة كبيرة من ملَّاك الهجن المحلية والخليجية والدولية بعدد أشواط، يصل إلى 439 شوطاً، على فترتين صباحية ومسائية ويستمر حتى ١٥ سبتمبر ٢٠١٩.