هل تتقاسم فرنسا مقعدها في مجلس الأمن مع ألمانيا؟

"ماكرون" كذّب شائعات تنتشر على نطاق واسع

سرت إشاعات لا أساس لها على نطاق واسع؛ منها أن فرنسا ستتقاسم مع ألمانيا مقعدها الدائم في مجلس الأمن الدولي، وأيضاً تخلي باريس عن منطقة لالزاس لورين الفرنسية لألمانيا، وذلك قبيل اللقاء الذي جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في ألمانيا اليوم الثلاثاء.

واتهم "ماكرون" القوى التي تقف خلف الشائعات، بإطلاق "أكاذيب" خطرة، وفقاً لـ"فرانس برس".

وكان "ماكرون" و"ميركل" قد أكدا على توطيد علاقات البلدين ودفع البناء الأوروبي، وذلك بتوقيع معاهدة جديدة أثارت غضب القوى القومية في البلدين.

واستقبل القائدان لدى وصولهما صباح اليوم إلى إكس لاشابيل بألمانيا أمام مبنى البلدية التاريخي، ببعض صيحات الاستهجان من عشرات الأشخاص الذين صرخوا: "ميركل يجب أن ترحل"، و"ماكرون يجب أن يستقيل".

وشدد أقصى اليمين في فرنسا وألمانيا، وأيضاً أقصى اليسار الألماني انتقاداته لمعاهدة التعاون الفرنسي الألماني الجديدة في الأيام الأخيرة، ملوحاً بشبح فقدان السيادة الوطنية.

وكذّبت الرئاسة الفرنسية الشائعات عبر موقعها مساء أمس من خلال نص أشارت إلى أنه يريد إظهار "الحقيقة كاملة" بشأن المعاهدة الجديدة.