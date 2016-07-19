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اليوم .. أوقية الذهب تتجاوز مستوى 1450 دولاراً أمريكياً قبل تراجعه

تجاوز سعر أوقية الذهب، اليوم، مستوى 1450 دولاراً أمريكياً، وذلك للمرة الأولى منذ 10 مايو من عام 2013م؛ حيث بلغ في المعاملات الفورية 1452.60 دولار أمريكي في التعاملات المبكرة قبل تراجعه بنسبة 0.3 % إلى 1442.35 دولار أمريكي.

وربح المعدن النفيس قرابة نسبة 2 % منذ بداية الأسبوع الحالي، ويتجه صوب تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، كما قفز اليوم، سعر أوقيته في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 1.2 % إلى 1444.70 دولار أمريكي.

وفيما يختص بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر أوقية الفضة، اليوم، بنسبة 0.6 % إلى 16.43 دولار أمريكي للأوقية، والبلاتين بنسبة 0.9 % إلى 856.68 دولار أمريكي، والبلاديوم بنسبة 0.2 % إلى 1528.59 دولار أمريكي.

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اليوم .. أوقية الذهب تتجاوز مستوى 1450 دولاراً أمريكياً قبل تراجعه
سبق

تجاوز سعر أوقية الذهب، اليوم، مستوى 1450 دولاراً أمريكياً، وذلك للمرة الأولى منذ 10 مايو من عام 2013م؛ حيث بلغ في المعاملات الفورية 1452.60 دولار أمريكي في التعاملات المبكرة قبل تراجعه بنسبة 0.3 % إلى 1442.35 دولار أمريكي.

وربح المعدن النفيس قرابة نسبة 2 % منذ بداية الأسبوع الحالي، ويتجه صوب تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، كما قفز اليوم، سعر أوقيته في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 1.2 % إلى 1444.70 دولار أمريكي.

وفيما يختص بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر أوقية الفضة، اليوم، بنسبة 0.6 % إلى 16.43 دولار أمريكي للأوقية، والبلاتين بنسبة 0.9 % إلى 856.68 دولار أمريكي، والبلاديوم بنسبة 0.2 % إلى 1528.59 دولار أمريكي.

19 يوليو 2019 - 16 ذو القعدة 1440
01:17 PM

اليوم .. أوقية الذهب تتجاوز مستوى 1450 دولاراً أمريكياً قبل تراجعه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
2,006

تجاوز سعر أوقية الذهب، اليوم، مستوى 1450 دولاراً أمريكياً، وذلك للمرة الأولى منذ 10 مايو من عام 2013م؛ حيث بلغ في المعاملات الفورية 1452.60 دولار أمريكي في التعاملات المبكرة قبل تراجعه بنسبة 0.3 % إلى 1442.35 دولار أمريكي.

وربح المعدن النفيس قرابة نسبة 2 % منذ بداية الأسبوع الحالي، ويتجه صوب تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، كما قفز اليوم، سعر أوقيته في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 1.2 % إلى 1444.70 دولار أمريكي.

وفيما يختص بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر أوقية الفضة، اليوم، بنسبة 0.6 % إلى 16.43 دولار أمريكي للأوقية، والبلاتين بنسبة 0.9 % إلى 856.68 دولار أمريكي، والبلاديوم بنسبة 0.2 % إلى 1528.59 دولار أمريكي.

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