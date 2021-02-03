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إسقاط خلية إرهابية حوثية نفذت 20 تفجيرًا إرهابيًا بالساحل الغربي لليمن

عناصرها اعترفوا بتنفيذ عمليات استهدفت مدنيين بمديريتي المخا والخوخة

أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، اليوم الأربعاء، عن إسقاط خلية إرهابية حوثية لزراعة وتفجير العبوات الناسفة نفذت 20 تفجيرًا إرهابيًا في مديريتي المخا والخوخة.

وفي التفاصيل، أكدت القوات المشتركة، في بيان لها، أنها ستنشر في الساعات القادمة تفاصيل عملية إسقاط الخلية الإرهابية والتي تشمل اعترافات عناصرها الذين نفذوا 20 تفجيرًا إرهابيًا استهدف المدنيين والقوات المشتركة في مديريتي المخا والخوخة.

وتحققت في الأشهر القليلة الماضية إنجازات استخباراتية وأمنية نوعية عززت ما يحققه جنود القوات المشتركة من انتصارات بمختلف القطاعات بالساحل الغربي، بحسب البيان.

وأكد البيان متانة وصلابة هذه الجبهة من أي اختراق تراهن عليه الميليشيات التابعة لإيران.

وتمكنت شعبة استخبارات القوات المشتركة والأجهزة الأمنية، في العام الماضي، من ضبط وتفكيك أربع خلايا حوثية إحداها مختصة بتهريب الأسلحة ومرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وأخرى بمهام تجسسية لصالح ميليشيا الحوثي.

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إسقاط خلية إرهابية حوثية نفذت 20 تفجيرًا إرهابيًا بالساحل الغربي لليمن
سبق

أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، اليوم الأربعاء، عن إسقاط خلية إرهابية حوثية لزراعة وتفجير العبوات الناسفة نفذت 20 تفجيرًا إرهابيًا في مديريتي المخا والخوخة.

وفي التفاصيل، أكدت القوات المشتركة، في بيان لها، أنها ستنشر في الساعات القادمة تفاصيل عملية إسقاط الخلية الإرهابية والتي تشمل اعترافات عناصرها الذين نفذوا 20 تفجيرًا إرهابيًا استهدف المدنيين والقوات المشتركة في مديريتي المخا والخوخة.

وتحققت في الأشهر القليلة الماضية إنجازات استخباراتية وأمنية نوعية عززت ما يحققه جنود القوات المشتركة من انتصارات بمختلف القطاعات بالساحل الغربي، بحسب البيان.

وأكد البيان متانة وصلابة هذه الجبهة من أي اختراق تراهن عليه الميليشيات التابعة لإيران.

وتمكنت شعبة استخبارات القوات المشتركة والأجهزة الأمنية، في العام الماضي، من ضبط وتفكيك أربع خلايا حوثية إحداها مختصة بتهريب الأسلحة ومرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وأخرى بمهام تجسسية لصالح ميليشيا الحوثي.

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
11:46 PM

إسقاط خلية إرهابية حوثية نفذت 20 تفجيرًا إرهابيًا بالساحل الغربي لليمن

عناصرها اعترفوا بتنفيذ عمليات استهدفت مدنيين بمديريتي المخا والخوخة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، اليوم الأربعاء، عن إسقاط خلية إرهابية حوثية لزراعة وتفجير العبوات الناسفة نفذت 20 تفجيرًا إرهابيًا في مديريتي المخا والخوخة.

وفي التفاصيل، أكدت القوات المشتركة، في بيان لها، أنها ستنشر في الساعات القادمة تفاصيل عملية إسقاط الخلية الإرهابية والتي تشمل اعترافات عناصرها الذين نفذوا 20 تفجيرًا إرهابيًا استهدف المدنيين والقوات المشتركة في مديريتي المخا والخوخة.

وتحققت في الأشهر القليلة الماضية إنجازات استخباراتية وأمنية نوعية عززت ما يحققه جنود القوات المشتركة من انتصارات بمختلف القطاعات بالساحل الغربي، بحسب البيان.

وأكد البيان متانة وصلابة هذه الجبهة من أي اختراق تراهن عليه الميليشيات التابعة لإيران.

وتمكنت شعبة استخبارات القوات المشتركة والأجهزة الأمنية، في العام الماضي، من ضبط وتفكيك أربع خلايا حوثية إحداها مختصة بتهريب الأسلحة ومرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وأخرى بمهام تجسسية لصالح ميليشيا الحوثي.

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