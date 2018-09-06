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لجنة الانتخابات تقفل باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة اتحاد القدم

أعلنت لجنة الانتخابات للاتحاد السعودي لكرة القدم عن قفل باب الترشح لانتخابات رئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم حتى الخامسة من عصر اليوم الخميس .

وجاء إعلان قفل باب الترشح بناءً على البرنامج الزمني لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد (الدورة الثالثة 2018)، وتقرر أن تباشر اللجنة إجراءات فحص قوائم المترشحين ابتداءً من غدٍ الجمعة، وسيتم الإعلان عن الإجراءات الخاصة بكل مرحلة قبل بدايتها.

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لجنة الانتخابات تقفل باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة اتحاد القدم
سبق

أعلنت لجنة الانتخابات للاتحاد السعودي لكرة القدم عن قفل باب الترشح لانتخابات رئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم حتى الخامسة من عصر اليوم الخميس .

وجاء إعلان قفل باب الترشح بناءً على البرنامج الزمني لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد (الدورة الثالثة 2018)، وتقرر أن تباشر اللجنة إجراءات فحص قوائم المترشحين ابتداءً من غدٍ الجمعة، وسيتم الإعلان عن الإجراءات الخاصة بكل مرحلة قبل بدايتها.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
05:28 PM

لجنة الانتخابات تقفل باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة اتحاد القدم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,661

أعلنت لجنة الانتخابات للاتحاد السعودي لكرة القدم عن قفل باب الترشح لانتخابات رئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم حتى الخامسة من عصر اليوم الخميس .

وجاء إعلان قفل باب الترشح بناءً على البرنامج الزمني لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد (الدورة الثالثة 2018)، وتقرر أن تباشر اللجنة إجراءات فحص قوائم المترشحين ابتداءً من غدٍ الجمعة، وسيتم الإعلان عن الإجراءات الخاصة بكل مرحلة قبل بدايتها.

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