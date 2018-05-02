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"تداول" تعلن عن تأسيس شركة مركز مقاصة للأوراق المالية

سيسهم في تنويع فرص الاستثمار في السوق وجاذبية المستثمرين

أعلنت، اليوم، شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن تأسيس شركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مركز المقاصة) شركة مساهمة برأسمال قدره (600.000.000) ريال سعودي؛ بهدف تطوير خدمات المقاصة المستقبلية، بما يتوافق مع أفضل ممارسات إدارة المخاطر والمعايير الدولية.

وقد بدأت هيئة السوق المالية (الهيئة)، ومؤسسة النقد العربي السعودي و"تداول" العمل على الإجراءات النظامية اللازمة لتفعيل دور مركز المقاصة؛ لتمكينه من البدء في ممارسة أعماله بشكل كامل خلال النصف الثاني من عام 2019م.

وسيسهم تأسيس مركز مقاصة مستقل في تنويع فرص الاستثمار في السوق، وذلك بتمكينه من توفير أوراق مالية جديدة كالمشتقات وغيرها، والتي ستساعد المستثمرين من تنويع استراتيجيات التداول، وتمكّن الشركات السعودية من التحوط من المخاطر مما يزيد من جاذبية السوق المالية السعودية للمستثمرين من جميع الفئات.

علاوة على ذلك، سيسهم مركز المقاصة بزيادة متانة إدارة المخاطر في السوق من خلال استحداث آليات جديدة للحد منها بما يمكنه من ضمان اكتمال التسوية ووفاء كل الأطراف بالتزاماتهم عند تسوية الصفقات في السوق، مما سيطور البنية التحتية الحالية للسوق، ويعزز من كفاءتها التشغيلية.

وقال المهندس خالد بن عبدالله الحصان المدير التنفيذي لتداول ورئيس مجلس إدارة مركز المقاصة: "يأتي تأسيس مركز المقاصة كخطوة مهمة لدعم تطوير السوق المالية السعودية وتنويع الفرص الاستثمارية، حيث سيعزز البنية التحتية للإجراءات اللاحقة لتنفيذ الصفقات، وبالتالي سيحدّ من المخاطر ويزيد استقرار السوق، ويسهم في جذب الاستثمار في السوق المالية السعودية، بما يتوافق مع المعايير الدولية، ويحقق رؤية المملكة 2030".

وقد وافق مجلس إدارة مركز المقاصة على تعيين وائل بن عبدالله الهزاني مديراً تنفيذياً للشركة، حيث إن وائل لديه سجل حافل بالعديد من المشاريع والإنجازات، كما تقلّد العديد من المناصب الإدارية والقيادية في "تداول".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تداول" تعلن عن تأسيس شركة مركز مقاصة للأوراق المالية
سبق

أعلنت، اليوم، شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن تأسيس شركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مركز المقاصة) شركة مساهمة برأسمال قدره (600.000.000) ريال سعودي؛ بهدف تطوير خدمات المقاصة المستقبلية، بما يتوافق مع أفضل ممارسات إدارة المخاطر والمعايير الدولية.

وقد بدأت هيئة السوق المالية (الهيئة)، ومؤسسة النقد العربي السعودي و"تداول" العمل على الإجراءات النظامية اللازمة لتفعيل دور مركز المقاصة؛ لتمكينه من البدء في ممارسة أعماله بشكل كامل خلال النصف الثاني من عام 2019م.

وسيسهم تأسيس مركز مقاصة مستقل في تنويع فرص الاستثمار في السوق، وذلك بتمكينه من توفير أوراق مالية جديدة كالمشتقات وغيرها، والتي ستساعد المستثمرين من تنويع استراتيجيات التداول، وتمكّن الشركات السعودية من التحوط من المخاطر مما يزيد من جاذبية السوق المالية السعودية للمستثمرين من جميع الفئات.

علاوة على ذلك، سيسهم مركز المقاصة بزيادة متانة إدارة المخاطر في السوق من خلال استحداث آليات جديدة للحد منها بما يمكنه من ضمان اكتمال التسوية ووفاء كل الأطراف بالتزاماتهم عند تسوية الصفقات في السوق، مما سيطور البنية التحتية الحالية للسوق، ويعزز من كفاءتها التشغيلية.

وقال المهندس خالد بن عبدالله الحصان المدير التنفيذي لتداول ورئيس مجلس إدارة مركز المقاصة: "يأتي تأسيس مركز المقاصة كخطوة مهمة لدعم تطوير السوق المالية السعودية وتنويع الفرص الاستثمارية، حيث سيعزز البنية التحتية للإجراءات اللاحقة لتنفيذ الصفقات، وبالتالي سيحدّ من المخاطر ويزيد استقرار السوق، ويسهم في جذب الاستثمار في السوق المالية السعودية، بما يتوافق مع المعايير الدولية، ويحقق رؤية المملكة 2030".

وقد وافق مجلس إدارة مركز المقاصة على تعيين وائل بن عبدالله الهزاني مديراً تنفيذياً للشركة، حيث إن وائل لديه سجل حافل بالعديد من المشاريع والإنجازات، كما تقلّد العديد من المناصب الإدارية والقيادية في "تداول".

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
10:06 AM

"تداول" تعلن عن تأسيس شركة مركز مقاصة للأوراق المالية

سيسهم في تنويع فرص الاستثمار في السوق وجاذبية المستثمرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت، اليوم، شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن تأسيس شركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مركز المقاصة) شركة مساهمة برأسمال قدره (600.000.000) ريال سعودي؛ بهدف تطوير خدمات المقاصة المستقبلية، بما يتوافق مع أفضل ممارسات إدارة المخاطر والمعايير الدولية.

وقد بدأت هيئة السوق المالية (الهيئة)، ومؤسسة النقد العربي السعودي و"تداول" العمل على الإجراءات النظامية اللازمة لتفعيل دور مركز المقاصة؛ لتمكينه من البدء في ممارسة أعماله بشكل كامل خلال النصف الثاني من عام 2019م.

وسيسهم تأسيس مركز مقاصة مستقل في تنويع فرص الاستثمار في السوق، وذلك بتمكينه من توفير أوراق مالية جديدة كالمشتقات وغيرها، والتي ستساعد المستثمرين من تنويع استراتيجيات التداول، وتمكّن الشركات السعودية من التحوط من المخاطر مما يزيد من جاذبية السوق المالية السعودية للمستثمرين من جميع الفئات.

علاوة على ذلك، سيسهم مركز المقاصة بزيادة متانة إدارة المخاطر في السوق من خلال استحداث آليات جديدة للحد منها بما يمكنه من ضمان اكتمال التسوية ووفاء كل الأطراف بالتزاماتهم عند تسوية الصفقات في السوق، مما سيطور البنية التحتية الحالية للسوق، ويعزز من كفاءتها التشغيلية.

وقال المهندس خالد بن عبدالله الحصان المدير التنفيذي لتداول ورئيس مجلس إدارة مركز المقاصة: "يأتي تأسيس مركز المقاصة كخطوة مهمة لدعم تطوير السوق المالية السعودية وتنويع الفرص الاستثمارية، حيث سيعزز البنية التحتية للإجراءات اللاحقة لتنفيذ الصفقات، وبالتالي سيحدّ من المخاطر ويزيد استقرار السوق، ويسهم في جذب الاستثمار في السوق المالية السعودية، بما يتوافق مع المعايير الدولية، ويحقق رؤية المملكة 2030".

وقد وافق مجلس إدارة مركز المقاصة على تعيين وائل بن عبدالله الهزاني مديراً تنفيذياً للشركة، حيث إن وائل لديه سجل حافل بالعديد من المشاريع والإنجازات، كما تقلّد العديد من المناصب الإدارية والقيادية في "تداول".

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