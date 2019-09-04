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الفيصل يدعو 5000 طالب لحضور ودية الأخضر ومالي

الدخول الجماهيري للمباراة مجاناً

وجه الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الدعوة لـ5000 طالب من مدارس المنطقة الشرقية لحضور مباراة المنتخب السعودي مع منتخب مالي يوم غدٍ الخميس.

وقالت الهيئة: "تم التنسيق مع إدارة تعليم المنطقة الشرقية لتأمين وسائل النقل والوجبات".

يذكر أن الأخضر يواجه مالي ودياً قبل أن يلتقي نظيره المنتخب اليمني في الثامن من الشهر الحالي في أولى مبارياته ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.


هذا وسيكون الدخول للجماهير الرياضية كافة لحضور المباراة مجاناً.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفيصل يدعو 5000 طالب لحضور ودية الأخضر ومالي
سبق

وجه الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الدعوة لـ5000 طالب من مدارس المنطقة الشرقية لحضور مباراة المنتخب السعودي مع منتخب مالي يوم غدٍ الخميس.

وقالت الهيئة: "تم التنسيق مع إدارة تعليم المنطقة الشرقية لتأمين وسائل النقل والوجبات".

يذكر أن الأخضر يواجه مالي ودياً قبل أن يلتقي نظيره المنتخب اليمني في الثامن من الشهر الحالي في أولى مبارياته ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.


هذا وسيكون الدخول للجماهير الرياضية كافة لحضور المباراة مجاناً.

04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441
11:46 PM

الفيصل يدعو 5000 طالب لحضور ودية الأخضر ومالي

الدخول الجماهيري للمباراة مجاناً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,393

وجه الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الدعوة لـ5000 طالب من مدارس المنطقة الشرقية لحضور مباراة المنتخب السعودي مع منتخب مالي يوم غدٍ الخميس.

وقالت الهيئة: "تم التنسيق مع إدارة تعليم المنطقة الشرقية لتأمين وسائل النقل والوجبات".

يذكر أن الأخضر يواجه مالي ودياً قبل أن يلتقي نظيره المنتخب اليمني في الثامن من الشهر الحالي في أولى مبارياته ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.


هذا وسيكون الدخول للجماهير الرياضية كافة لحضور المباراة مجاناً.

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