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بألوان صفراء وحمراء.. إلزام مراكز التسوق بإشارات مسافات مانعة للتكدس

ممرّات إضافية ومساحات مستحدثة.. تعقيم عربات البضائع والدخول وفق نظام

بدأت الأمانات والبلديات في إلزام مراكز التسوق بوضع إشارات للمسافات الصحية بين المتسوقين؛ حرصًا على سلامتهم، ومنعًا لنقل العدوى بين مرتادي تلك المراكز، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ووضعت الأمانات والبلديات إشاراتها في مراكز التسوق بألوان صفراء وحمراء لتدلَّ على أهمية الحذر ووجوب وضع مسافات آمنة، لمنع تكدس المتسوقين وتقاربهم من بعضهم البعض.

وحملت الإشارات الجديدة في مراكز التسوق عبارات توعوية عما يجب أن يعتمد عليه المتسوقون في التعامل مع فيروس كورونا بالتباعد الذي يعدّ من أهم سبل الوقاية خلال هذه الفترة.

وعملت المراكز على فتح ممرَّات إضافية، واستحداث مساحات جديدة في المراكز للتوسيع على المتسوّقين، وإتاحة الفرصة للحركة بعيدًا عن التكدس والازدحام.

ويأتي إلزام مراكز التسوق بهذه الخطوات الاحترازية كواحد من الإجراءات التي تتخذها البلديات للوقاية من آثار فيروس كورونا والحد من انتشاره، وفقًا للجهود التي تبذلها الجهات الحكومية لمنع انتشار الفيروس وحماية المجتمع من آثاره.

وعملت البلديات على توجيه مراكز التسوق بتعقيم العربات الخاصة بحمل البضائع؛ لضمان وقاية المتسوقين من التأثر بملامستها خلال دفعها بأرجاء المراكز، ولاسيما أنها تتنقّل بين أيادي مرتادي مراكز التسوق طوال اليوم؛ مما يجعلها عرضة للتلوث في حال بقائها دون تنظيف وتعقيم دوري قبل كل استخدام جديد.


وكانت البلديات قد وجهت في وقت سابق مراكز التسوق بعدم السماح بتكدس المتسوقين؛ من خلال السماح بدخول العدد الذي يضمن سلامة المتسوقين حتى انتهائهم، قبل السماح بدخول مجموعة أخرى بنفس الطريقة؛ بهدف تثبيت الإجراءات الضامنة لسلامة المواطنين والمقيمين خلال تسوقهم في المراكز والتموينات.

مراكز التسوق فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بألوان صفراء وحمراء.. إلزام مراكز التسوق بإشارات مسافات مانعة للتكدس
سبق

بدأت الأمانات والبلديات في إلزام مراكز التسوق بوضع إشارات للمسافات الصحية بين المتسوقين؛ حرصًا على سلامتهم، ومنعًا لنقل العدوى بين مرتادي تلك المراكز، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ووضعت الأمانات والبلديات إشاراتها في مراكز التسوق بألوان صفراء وحمراء لتدلَّ على أهمية الحذر ووجوب وضع مسافات آمنة، لمنع تكدس المتسوقين وتقاربهم من بعضهم البعض.

وحملت الإشارات الجديدة في مراكز التسوق عبارات توعوية عما يجب أن يعتمد عليه المتسوقون في التعامل مع فيروس كورونا بالتباعد الذي يعدّ من أهم سبل الوقاية خلال هذه الفترة.

وعملت المراكز على فتح ممرَّات إضافية، واستحداث مساحات جديدة في المراكز للتوسيع على المتسوّقين، وإتاحة الفرصة للحركة بعيدًا عن التكدس والازدحام.

ويأتي إلزام مراكز التسوق بهذه الخطوات الاحترازية كواحد من الإجراءات التي تتخذها البلديات للوقاية من آثار فيروس كورونا والحد من انتشاره، وفقًا للجهود التي تبذلها الجهات الحكومية لمنع انتشار الفيروس وحماية المجتمع من آثاره.

وعملت البلديات على توجيه مراكز التسوق بتعقيم العربات الخاصة بحمل البضائع؛ لضمان وقاية المتسوقين من التأثر بملامستها خلال دفعها بأرجاء المراكز، ولاسيما أنها تتنقّل بين أيادي مرتادي مراكز التسوق طوال اليوم؛ مما يجعلها عرضة للتلوث في حال بقائها دون تنظيف وتعقيم دوري قبل كل استخدام جديد.


وكانت البلديات قد وجهت في وقت سابق مراكز التسوق بعدم السماح بتكدس المتسوقين؛ من خلال السماح بدخول العدد الذي يضمن سلامة المتسوقين حتى انتهائهم، قبل السماح بدخول مجموعة أخرى بنفس الطريقة؛ بهدف تثبيت الإجراءات الضامنة لسلامة المواطنين والمقيمين خلال تسوقهم في المراكز والتموينات.

27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441
06:33 PM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
11:27 AM

بألوان صفراء وحمراء.. إلزام مراكز التسوق بإشارات مسافات مانعة للتكدس

ممرّات إضافية ومساحات مستحدثة.. تعقيم عربات البضائع والدخول وفق نظام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
7
11,283

بدأت الأمانات والبلديات في إلزام مراكز التسوق بوضع إشارات للمسافات الصحية بين المتسوقين؛ حرصًا على سلامتهم، ومنعًا لنقل العدوى بين مرتادي تلك المراكز، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ووضعت الأمانات والبلديات إشاراتها في مراكز التسوق بألوان صفراء وحمراء لتدلَّ على أهمية الحذر ووجوب وضع مسافات آمنة، لمنع تكدس المتسوقين وتقاربهم من بعضهم البعض.

وحملت الإشارات الجديدة في مراكز التسوق عبارات توعوية عما يجب أن يعتمد عليه المتسوقون في التعامل مع فيروس كورونا بالتباعد الذي يعدّ من أهم سبل الوقاية خلال هذه الفترة.

وعملت المراكز على فتح ممرَّات إضافية، واستحداث مساحات جديدة في المراكز للتوسيع على المتسوّقين، وإتاحة الفرصة للحركة بعيدًا عن التكدس والازدحام.

ويأتي إلزام مراكز التسوق بهذه الخطوات الاحترازية كواحد من الإجراءات التي تتخذها البلديات للوقاية من آثار فيروس كورونا والحد من انتشاره، وفقًا للجهود التي تبذلها الجهات الحكومية لمنع انتشار الفيروس وحماية المجتمع من آثاره.

وعملت البلديات على توجيه مراكز التسوق بتعقيم العربات الخاصة بحمل البضائع؛ لضمان وقاية المتسوقين من التأثر بملامستها خلال دفعها بأرجاء المراكز، ولاسيما أنها تتنقّل بين أيادي مرتادي مراكز التسوق طوال اليوم؛ مما يجعلها عرضة للتلوث في حال بقائها دون تنظيف وتعقيم دوري قبل كل استخدام جديد.


وكانت البلديات قد وجهت في وقت سابق مراكز التسوق بعدم السماح بتكدس المتسوقين؛ من خلال السماح بدخول العدد الذي يضمن سلامة المتسوقين حتى انتهائهم، قبل السماح بدخول مجموعة أخرى بنفس الطريقة؛ بهدف تثبيت الإجراءات الضامنة لسلامة المواطنين والمقيمين خلال تسوقهم في المراكز والتموينات.

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