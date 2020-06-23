بالفيديو.. حوثيون يتهجمون على صاحب محل تجاري لعدم دفعه "الضرائب"

سفير المملكة في اليمن: هذا فيض من غيض

وثقت كاميرات مراقبة في العاصمة اليمنية صنعاء تهجم مجموعة الحوثيين على أحد ملاك المحالّ التجارية، إذ قاموا بضربه بطريقة استفزازية؛ وذلك لعدم دفعه الضرائب للحوثيين.

وأظهر المقطع الذي وثق في حي الحصبة بالعاصمة اليمنية، تهجم عدد من الحوثيين على صاحب أحد المحالّ لبيع الملابس وهم مدججون بالسلاح، حيث اعتدوا عليه وهو أعزل ولم يرد عليهم، وذلك لعدم دفعه الضرائب التي فرضتها المليشيا الحوثية.

من جانبه، علق السفير السعودي باليمن محمد آل جابر قائلاً: ما ظهر في الفيديو فيض من غيض، وإرهاب وتعدٍّ لا يختلف عن أسلوب "داعش"، وتسميه هذه الجماعة الإرهابية بالثورة ومقاومة إسرائيل وأمريكا!

وتابع: ‏علمهم ذلك النظام الإيراني الارهابي، مستغلاً أبناء العرب الجهلة والأغبياء ضد أهلهم.