وأضاف: بدأت مرحلة جديدة للعلاقات بين الرياض وبغداد، ولمسنا من الجانب العراقي مشاعر أخوية صادقة.

قال وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي خلال البيان الختامي لمجلس التنسيق السعودي العراقي اليوم: "العراق قدّم 186 فرصة استثمارية للقطاع الخاص السعودي".

"القصبي": العراق قدّم 186 فرصة استثمارية للقطاع الخاص السعودي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-04-04 قال وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي خلال البيان الختامي لمجلس التنسيق السعودي العراقي اليوم: "العراق قدّم 186 فرصة استثمارية للقطاع الخاص السعودي". وأضاف: بدأت مرحلة جديدة للعلاقات بين الرياض وبغداد، ولمسنا من الجانب العراقي مشاعر أخوية صادقة.

04 إبريل 2019 - 28 رجب 1440 12:20 PM

"القصبي": العراق قدّم 186 فرصة استثمارية للقطاع الخاص السعودي قال: بدأت مرحلة جديدة للعلاقات ولمسنا من الجانب العراقي مشاعر أخوية





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قال وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي خلال البيان الختامي لمجلس التنسيق السعودي العراقي اليوم: "العراق قدّم 186 فرصة استثمارية للقطاع الخاص السعودي".

وأضاف: بدأت مرحلة جديدة للعلاقات بين الرياض وبغداد، ولمسنا من الجانب العراقي مشاعر أخوية صادقة.