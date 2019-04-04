"القصبي": العراق قدّم 186 فرصة استثمارية للقطاع الخاص السعودي
قال: بدأت مرحلة جديدة للعلاقات ولمسنا من الجانب العراقي مشاعر أخوية
قال وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي خلال البيان الختامي لمجلس التنسيق السعودي العراقي اليوم: "العراق قدّم 186 فرصة استثمارية للقطاع الخاص السعودي".
وأضاف: بدأت مرحلة جديدة للعلاقات بين الرياض وبغداد، ولمسنا من الجانب العراقي مشاعر أخوية صادقة.
"القصبي": العراق قدّم 186 فرصة استثمارية للقطاع الخاص السعودي
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-04-04
قال وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي خلال البيان الختامي لمجلس التنسيق السعودي العراقي اليوم: "العراق قدّم 186 فرصة استثمارية للقطاع الخاص السعودي".
وأضاف: بدأت مرحلة جديدة للعلاقات بين الرياض وبغداد، ولمسنا من الجانب العراقي مشاعر أخوية صادقة.
04 إبريل 2019 - 28 رجب 1440
12:20 PM
"القصبي": العراق قدّم 186 فرصة استثمارية للقطاع الخاص السعودي
قال: بدأت مرحلة جديدة للعلاقات ولمسنا من الجانب العراقي مشاعر أخوية
قال وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي خلال البيان الختامي لمجلس التنسيق السعودي العراقي اليوم: "العراق قدّم 186 فرصة استثمارية للقطاع الخاص السعودي".
وأضاف: بدأت مرحلة جديدة للعلاقات بين الرياض وبغداد، ولمسنا من الجانب العراقي مشاعر أخوية صادقة.