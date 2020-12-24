النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمين الرياض يفتتح مشاريع بلدية وخدمية في عدة محافظات ومراكز بالعاصمة

للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكّان وبما يتماشى مع مستهدفات القطاع

افتتح أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، اليوم مشروعات بلدية وخدمية خلال جولته في عدد من المحافظات والمراكز التابعة للعاصمة، والتي تأتي بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكّان وبما يتماشى مع مستهدفات القطاع البلدي في إطار رؤية المملكة 2030.

وتأتي زيارة أمين منطقة الرياض للمحافظات والمراكز ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى رفع وتيرة إنجاز المشاريع البلدية والخدمية في كافة المناطق التابعة للعاصمة تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وأهداف برنامج الارتقاء بجودة الحياة، وتحسين المشهد الحضري، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبهذه المناسبة، قال أمين الرياض: "نعمل جميعًا على إنفاذ توجيهات قيادة المملكة من خلال تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة في مختلف المحافظات والمراكز التابعة للعاصمة، وسعدت بما رأيته في المحافظات من اهتمام وحرص من قبل العاملين في القطاع البلدي على توفير سبل الراحة للمواطنين والمقيمين والزوار وبما ينسجم مع برنامج الارتقاء بجودة الحياة".

وأشار أمين العاصمة إلى أن الأمانة ماضية في تنفيذ خططها التنموية والتوسع في تنفيذ برنامج تحسين المشهد الحضري في كافة أرجاء منطقة الرياض، مبينة أهمية تكامل الجهود للحفاظ على المواقع التراثية والمكونات الطبيعية في المنطقة، وإشراك القطاع الخاص في التطوير والبناء.

وابتدأت زيارة أمين منطقة الرياض بالتوجه إلى محافظة الزلفي، وتحديدًا إلى مقر البلدية، ودشن خلالها مركز خدمة الضيف ومقر المجلس البلدي بالمحافظة، وافتتح حديقة المطل الغربي، واطلع على عدد من المشروعات الخدمية التي تنفذها البلدية، موجهًا القائمين عليها بضرورة تسريع وتيرة الإنجاز، وتمكين السكان من الاستفادة منها.

وفور انتهائه من زيارة محافظة الزلفي، توجّه إلى محافظة الغاط، وافتتح خلال زيارته مبنى البلدية، واطلع على ما تضمنه من مرافق كمركز خدمة الضيف ومركز المراقبة والتحكم، وتلاها تدشين متنزه الملك سلمان بالمحافظة، وجولة ميدانية في القرية التراثية ومتحف الغاط.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمين الرياض يفتتح مشاريع بلدية وخدمية في عدة محافظات ومراكز بالعاصمة
سبق

افتتح أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، اليوم مشروعات بلدية وخدمية خلال جولته في عدد من المحافظات والمراكز التابعة للعاصمة، والتي تأتي بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكّان وبما يتماشى مع مستهدفات القطاع البلدي في إطار رؤية المملكة 2030.

وتأتي زيارة أمين منطقة الرياض للمحافظات والمراكز ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى رفع وتيرة إنجاز المشاريع البلدية والخدمية في كافة المناطق التابعة للعاصمة تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وأهداف برنامج الارتقاء بجودة الحياة، وتحسين المشهد الحضري، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبهذه المناسبة، قال أمين الرياض: "نعمل جميعًا على إنفاذ توجيهات قيادة المملكة من خلال تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة في مختلف المحافظات والمراكز التابعة للعاصمة، وسعدت بما رأيته في المحافظات من اهتمام وحرص من قبل العاملين في القطاع البلدي على توفير سبل الراحة للمواطنين والمقيمين والزوار وبما ينسجم مع برنامج الارتقاء بجودة الحياة".

وأشار أمين العاصمة إلى أن الأمانة ماضية في تنفيذ خططها التنموية والتوسع في تنفيذ برنامج تحسين المشهد الحضري في كافة أرجاء منطقة الرياض، مبينة أهمية تكامل الجهود للحفاظ على المواقع التراثية والمكونات الطبيعية في المنطقة، وإشراك القطاع الخاص في التطوير والبناء.

وابتدأت زيارة أمين منطقة الرياض بالتوجه إلى محافظة الزلفي، وتحديدًا إلى مقر البلدية، ودشن خلالها مركز خدمة الضيف ومقر المجلس البلدي بالمحافظة، وافتتح حديقة المطل الغربي، واطلع على عدد من المشروعات الخدمية التي تنفذها البلدية، موجهًا القائمين عليها بضرورة تسريع وتيرة الإنجاز، وتمكين السكان من الاستفادة منها.

وفور انتهائه من زيارة محافظة الزلفي، توجّه إلى محافظة الغاط، وافتتح خلال زيارته مبنى البلدية، واطلع على ما تضمنه من مرافق كمركز خدمة الضيف ومركز المراقبة والتحكم، وتلاها تدشين متنزه الملك سلمان بالمحافظة، وجولة ميدانية في القرية التراثية ومتحف الغاط.

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
07:45 PM

أمين الرياض يفتتح مشاريع بلدية وخدمية في عدة محافظات ومراكز بالعاصمة

للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكّان وبما يتماشى مع مستهدفات القطاع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
557

افتتح أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، اليوم مشروعات بلدية وخدمية خلال جولته في عدد من المحافظات والمراكز التابعة للعاصمة، والتي تأتي بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكّان وبما يتماشى مع مستهدفات القطاع البلدي في إطار رؤية المملكة 2030.

وتأتي زيارة أمين منطقة الرياض للمحافظات والمراكز ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى رفع وتيرة إنجاز المشاريع البلدية والخدمية في كافة المناطق التابعة للعاصمة تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وأهداف برنامج الارتقاء بجودة الحياة، وتحسين المشهد الحضري، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبهذه المناسبة، قال أمين الرياض: "نعمل جميعًا على إنفاذ توجيهات قيادة المملكة من خلال تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة في مختلف المحافظات والمراكز التابعة للعاصمة، وسعدت بما رأيته في المحافظات من اهتمام وحرص من قبل العاملين في القطاع البلدي على توفير سبل الراحة للمواطنين والمقيمين والزوار وبما ينسجم مع برنامج الارتقاء بجودة الحياة".

وأشار أمين العاصمة إلى أن الأمانة ماضية في تنفيذ خططها التنموية والتوسع في تنفيذ برنامج تحسين المشهد الحضري في كافة أرجاء منطقة الرياض، مبينة أهمية تكامل الجهود للحفاظ على المواقع التراثية والمكونات الطبيعية في المنطقة، وإشراك القطاع الخاص في التطوير والبناء.

وابتدأت زيارة أمين منطقة الرياض بالتوجه إلى محافظة الزلفي، وتحديدًا إلى مقر البلدية، ودشن خلالها مركز خدمة الضيف ومقر المجلس البلدي بالمحافظة، وافتتح حديقة المطل الغربي، واطلع على عدد من المشروعات الخدمية التي تنفذها البلدية، موجهًا القائمين عليها بضرورة تسريع وتيرة الإنجاز، وتمكين السكان من الاستفادة منها.

وفور انتهائه من زيارة محافظة الزلفي، توجّه إلى محافظة الغاط، وافتتح خلال زيارته مبنى البلدية، واطلع على ما تضمنه من مرافق كمركز خدمة الضيف ومركز المراقبة والتحكم، وتلاها تدشين متنزه الملك سلمان بالمحافظة، وجولة ميدانية في القرية التراثية ومتحف الغاط.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,821
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,690
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,898
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,279

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!

عض قلبي ولا تعض راتبي!

عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد
لغتنا العربية.. هي هويتنا

لغتنا العربية.. هي هويتنا

غسان محمد عسيلان
المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي
ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

حسن آل عمير
حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة