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شاهد.. أمير مكة بالنيابة يتفقد المشاريع التنموية الجارية بالطائف

ناقش الملفات التي تعمل عليها الأمانة لخدمة سكان وزوار المحافظة

زار أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان، اليوم، منتزه الردف بالطائف.

واستمع الأمير خلال الزيارة إلى شرح من أمين الطائف المهندس محمد آل هميل، عن مكونات المنتزه الواقع على مساحة تقدر بأكثر من 500 ألف م2 ومرافق السياحية والتثقيفية والاجتماعية والرياضية.

ويضم نافورة تفاعلية على مساحة 13 ألف م2، وتتميز بتشكيلات إضاءة ملونة، وشاشة عرض على الماء، تلتف حولها مدرجات لتمكين الزائرين من المشاهدة الجيدة لعروضها.

كما يحتوي على مسطحات خضراء بمساحة تزيد على 155 ألف متر مربع، كما يحيط به مضمار للمشي بعرض 10 أمتار وبطول يقارب الـ4 آلاف متر، مرفقة بجانبه أجهزة وألعاب رياضية داعمة.

كما زار الأمير بدر بن سلطان، مقر أمانة محافظة ‫الطائف، والتقى خلالها القيادات. وترأس اجتماعاً جرى خلاله استعراض المشاريع التنموية والملفات التي تعمل الأمانة على معالجتها لخدمة سكان وزوار المحافظة والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

من جانبه أطلع أمين محافظة الطائف المهندس محمد آل هميل، أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة على أهم المحاور التي تعمل الأمانة على تطويرها، والمتمثلة في النطاق العمراني، الطرق، الاستثمار، الجذب السياحي، وتحسين المشهد البصري والمداخل.

بعد ذلك، شاهد الأمير بدر بن سلطان فيلماً قصيراً عن ‫(الطائف الجديد)، والتي تضم المطار، مدينة سوق عكاظ، واحة التقنية، الضاحية السكنية، المدينة الصناعية، والمدينة الجامعية.

الأمير بدر بن سلطان منتزه الردف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. أمير مكة بالنيابة يتفقد المشاريع التنموية الجارية بالطائف
سبق

زار أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان، اليوم، منتزه الردف بالطائف.

واستمع الأمير خلال الزيارة إلى شرح من أمين الطائف المهندس محمد آل هميل، عن مكونات المنتزه الواقع على مساحة تقدر بأكثر من 500 ألف م2 ومرافق السياحية والتثقيفية والاجتماعية والرياضية.

ويضم نافورة تفاعلية على مساحة 13 ألف م2، وتتميز بتشكيلات إضاءة ملونة، وشاشة عرض على الماء، تلتف حولها مدرجات لتمكين الزائرين من المشاهدة الجيدة لعروضها.

كما يحتوي على مسطحات خضراء بمساحة تزيد على 155 ألف متر مربع، كما يحيط به مضمار للمشي بعرض 10 أمتار وبطول يقارب الـ4 آلاف متر، مرفقة بجانبه أجهزة وألعاب رياضية داعمة.

كما زار الأمير بدر بن سلطان، مقر أمانة محافظة ‫الطائف، والتقى خلالها القيادات. وترأس اجتماعاً جرى خلاله استعراض المشاريع التنموية والملفات التي تعمل الأمانة على معالجتها لخدمة سكان وزوار المحافظة والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

من جانبه أطلع أمين محافظة الطائف المهندس محمد آل هميل، أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة على أهم المحاور التي تعمل الأمانة على تطويرها، والمتمثلة في النطاق العمراني، الطرق، الاستثمار، الجذب السياحي، وتحسين المشهد البصري والمداخل.

بعد ذلك، شاهد الأمير بدر بن سلطان فيلماً قصيراً عن ‫(الطائف الجديد)، والتي تضم المطار، مدينة سوق عكاظ، واحة التقنية، الضاحية السكنية، المدينة الصناعية، والمدينة الجامعية.

30 ديسمبر 2019 - 4 جمادى الأول 1441
04:55 PM

شاهد.. أمير مكة بالنيابة يتفقد المشاريع التنموية الجارية بالطائف

ناقش الملفات التي تعمل عليها الأمانة لخدمة سكان وزوار المحافظة

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متعب البقمي - الطائف
2
1,506

زار أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان، اليوم، منتزه الردف بالطائف.

واستمع الأمير خلال الزيارة إلى شرح من أمين الطائف المهندس محمد آل هميل، عن مكونات المنتزه الواقع على مساحة تقدر بأكثر من 500 ألف م2 ومرافق السياحية والتثقيفية والاجتماعية والرياضية.

ويضم نافورة تفاعلية على مساحة 13 ألف م2، وتتميز بتشكيلات إضاءة ملونة، وشاشة عرض على الماء، تلتف حولها مدرجات لتمكين الزائرين من المشاهدة الجيدة لعروضها.

كما يحتوي على مسطحات خضراء بمساحة تزيد على 155 ألف متر مربع، كما يحيط به مضمار للمشي بعرض 10 أمتار وبطول يقارب الـ4 آلاف متر، مرفقة بجانبه أجهزة وألعاب رياضية داعمة.

كما زار الأمير بدر بن سلطان، مقر أمانة محافظة ‫الطائف، والتقى خلالها القيادات. وترأس اجتماعاً جرى خلاله استعراض المشاريع التنموية والملفات التي تعمل الأمانة على معالجتها لخدمة سكان وزوار المحافظة والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

من جانبه أطلع أمين محافظة الطائف المهندس محمد آل هميل، أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة على أهم المحاور التي تعمل الأمانة على تطويرها، والمتمثلة في النطاق العمراني، الطرق، الاستثمار، الجذب السياحي، وتحسين المشهد البصري والمداخل.

بعد ذلك، شاهد الأمير بدر بن سلطان فيلماً قصيراً عن ‫(الطائف الجديد)، والتي تضم المطار، مدينة سوق عكاظ، واحة التقنية، الضاحية السكنية، المدينة الصناعية، والمدينة الجامعية.

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