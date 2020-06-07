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الصين: تسجل 6 إصابات جديدة بكورونا.. بلا وفيات

إجمالي حالات الإصابة وصل إلى 83036

سجلت الصين ست حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم، بزيادة ثلاث حالات عن اليوم السابق.

وقالت لجنة الصحة الوطنية على موقعها الإلكتروني: إن ستًّا من الحالات الجديدة التي تم تسجيلها في ساعة متأخرة من مساء السبت لمسافريْن قادميْن من الخارج، وتم رصد حالة واحدة منقولة محليًّا في إقليم هاينان الجنوبي.

وأكدت اللجنة أيضًا خمس حالات إصابة جديدة بلا أعراض مقارنة بحالتين في اليوم السابق. وبهذا يصل إجمالي عدد حالات الإصابة في الصين إلى 83036؛ في حين ما زال عدد حالات الوفاة بلا تغيير عند 4634.

الصين فيروس كورونا الجديد

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الصين: تسجل 6 إصابات جديدة بكورونا.. بلا وفيات
سبق

سجلت الصين ست حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم، بزيادة ثلاث حالات عن اليوم السابق.

وقالت لجنة الصحة الوطنية على موقعها الإلكتروني: إن ستًّا من الحالات الجديدة التي تم تسجيلها في ساعة متأخرة من مساء السبت لمسافريْن قادميْن من الخارج، وتم رصد حالة واحدة منقولة محليًّا في إقليم هاينان الجنوبي.

وأكدت اللجنة أيضًا خمس حالات إصابة جديدة بلا أعراض مقارنة بحالتين في اليوم السابق. وبهذا يصل إجمالي عدد حالات الإصابة في الصين إلى 83036؛ في حين ما زال عدد حالات الوفاة بلا تغيير عند 4634.

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
08:22 AM

الصين: تسجل 6 إصابات جديدة بكورونا.. بلا وفيات

إجمالي حالات الإصابة وصل إلى 83036

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بكين
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سجلت الصين ست حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم، بزيادة ثلاث حالات عن اليوم السابق.

وقالت لجنة الصحة الوطنية على موقعها الإلكتروني: إن ستًّا من الحالات الجديدة التي تم تسجيلها في ساعة متأخرة من مساء السبت لمسافريْن قادميْن من الخارج، وتم رصد حالة واحدة منقولة محليًّا في إقليم هاينان الجنوبي.

وأكدت اللجنة أيضًا خمس حالات إصابة جديدة بلا أعراض مقارنة بحالتين في اليوم السابق. وبهذا يصل إجمالي عدد حالات الإصابة في الصين إلى 83036؛ في حين ما زال عدد حالات الوفاة بلا تغيير عند 4634.

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