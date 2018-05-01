اجتماع أعضاء اللجنة التوجيهية لمشروع بوابة التوظيف الموحد: تخدم طالبي العمل في القطاعين العام والخاص

بحضور نائب وزير الخدمة المدنية ونائب وزير العمل

اجتمع نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله بن علي الملفي صباح اليوم الثلاثاء بحضور نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله بن ناصر أبو اثنين بأعضاء اللجنة التوجيهية لمشروع بوابة التوظيف الموحد والتي تهدف إلى خدمة طالبي العمل في القطاعين العام والخاص ، حيث تناول الاجتماع أبرز ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة ومناقشة المدة الزمنية المتوقعة لتنفيذ المشروع حيث تخلل الاجتماع استعراض من قبل أعضاء اللجنة التوجيهية والتنفيذية عن حوكمة المشروع مع تناول التوصيات المطلوبة من اللجنة والتحديات والصعوبات.

حضر الاجتماع كل من أعضاء اللجنة التوجيهية مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور محمد السديري والنائب التنفيذي لصندوق تنمية الموارد البشرية عمر مليباري ونائب المدير العام لقطاع العمليات التشغيلية المساندة بالصندوق الدكتور محمد القحطاني ووكيل وزارة الخدمة المدنية للتحول الرقمي المهندس فيصل باخشوين و وكيل وزارة الخدمة المدنية لتطوير وتخطيط رأس المال البشري ماجد بن بتال ونائب المدير العام لقطاع عمليات دعم التوظيف المكلف أحمد المجيش وممثل وزارة العدل المستشار الإداري بمكتب وزير العدل فهد السويحب وممثل وزارة الاتصالات المشرف العام على الخدمات الإلكترونية عادل العسيري وممثل وزارة الصحة وكيل الوزارة للموارد البشرية عبدالرحمن العيبان وممثل وزارة التعليم المشرف العام على الخدمات الإلكترونية طلال مغربي وممثل مركز المعلومات الوطني مساعد المدير العام لخدمة العملاء العميد حامد السهلي.