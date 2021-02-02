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ملوا المطالبة ولم يجدوا مبررًا للغياب.. "ربوة شرائع مكة" خارج نطاق الخدمات!

أكد سكانها لـ"سبق" افتقارهم للسفلتة والإنارة والرصف والمياه والصرف الصحي

ناشد سكان ربوة الشرائع بمكة المكرمة -حي المقام حاليًا- المسؤولين في أمانة العاصمة المقدسة بضرورة توفير الخدمات الأساسية في الحي، من سفلتة وإنارة ورصف، أسوة بالأحياء المجاورة.

وفي شكوى تَلَقّتها "سبق"، أبدى عدد من سكان حي المقام بالشرائع المعروف سابقًا بـ"ربوة الشرائع"، استياءهم الشديد من عدم توفر الخدمات الأساسية في حيهم والمتمثلة في السفلتة والإنارة ورصف الشوارع، إلى جانب المياه وشبكات الصرف الصحي؛ لافتين إلى أن الحي يكتظ بالسكان فيما تغيب عنه تلك الخدمات برغم مطالبتهم على مدى السنوات الماضية.

ولم يجد السكان مبررًا لغياب تلك الخدمات؛ مشيرين إلى أنهم طالبوا مرارًا وتكرارًا؛ لكن دون معرفة الأسباب التي حالت دون توافر الخدمات في حيهم طيلة السنوات الماضية.

وطالَبَ السكان المسؤولين في أمانة العاصمة المقدسة وبلدية الشرائع بضرورة الوقوف على الحي وتلبية احتياجاتهم الخدمية على وجه السرعة؛ أسوة بالأحياء المجاورة.

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ملوا المطالبة ولم يجدوا مبررًا للغياب.. "ربوة شرائع مكة" خارج نطاق الخدمات!
سبق

ناشد سكان ربوة الشرائع بمكة المكرمة -حي المقام حاليًا- المسؤولين في أمانة العاصمة المقدسة بضرورة توفير الخدمات الأساسية في الحي، من سفلتة وإنارة ورصف، أسوة بالأحياء المجاورة.

وفي شكوى تَلَقّتها "سبق"، أبدى عدد من سكان حي المقام بالشرائع المعروف سابقًا بـ"ربوة الشرائع"، استياءهم الشديد من عدم توفر الخدمات الأساسية في حيهم والمتمثلة في السفلتة والإنارة ورصف الشوارع، إلى جانب المياه وشبكات الصرف الصحي؛ لافتين إلى أن الحي يكتظ بالسكان فيما تغيب عنه تلك الخدمات برغم مطالبتهم على مدى السنوات الماضية.

ولم يجد السكان مبررًا لغياب تلك الخدمات؛ مشيرين إلى أنهم طالبوا مرارًا وتكرارًا؛ لكن دون معرفة الأسباب التي حالت دون توافر الخدمات في حيهم طيلة السنوات الماضية.

وطالَبَ السكان المسؤولين في أمانة العاصمة المقدسة وبلدية الشرائع بضرورة الوقوف على الحي وتلبية احتياجاتهم الخدمية على وجه السرعة؛ أسوة بالأحياء المجاورة.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
12:31 PM

ملوا المطالبة ولم يجدوا مبررًا للغياب.. "ربوة شرائع مكة" خارج نطاق الخدمات!

أكد سكانها لـ"سبق" افتقارهم للسفلتة والإنارة والرصف والمياه والصرف الصحي

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
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ناشد سكان ربوة الشرائع بمكة المكرمة -حي المقام حاليًا- المسؤولين في أمانة العاصمة المقدسة بضرورة توفير الخدمات الأساسية في الحي، من سفلتة وإنارة ورصف، أسوة بالأحياء المجاورة.

وفي شكوى تَلَقّتها "سبق"، أبدى عدد من سكان حي المقام بالشرائع المعروف سابقًا بـ"ربوة الشرائع"، استياءهم الشديد من عدم توفر الخدمات الأساسية في حيهم والمتمثلة في السفلتة والإنارة ورصف الشوارع، إلى جانب المياه وشبكات الصرف الصحي؛ لافتين إلى أن الحي يكتظ بالسكان فيما تغيب عنه تلك الخدمات برغم مطالبتهم على مدى السنوات الماضية.

ولم يجد السكان مبررًا لغياب تلك الخدمات؛ مشيرين إلى أنهم طالبوا مرارًا وتكرارًا؛ لكن دون معرفة الأسباب التي حالت دون توافر الخدمات في حيهم طيلة السنوات الماضية.

وطالَبَ السكان المسؤولين في أمانة العاصمة المقدسة وبلدية الشرائع بضرورة الوقوف على الحي وتلبية احتياجاتهم الخدمية على وجه السرعة؛ أسوة بالأحياء المجاورة.

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