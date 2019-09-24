مضاربة بالعصي والحجارة بين شابَّيْن في الليث تنتهي بدخول أحدهما المستشفى

إثر خلاف نشب بينهما أمام أحد المولات.. وما زالت التحقيقات جارية

أطاحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الليث مساء أمس بشاب؛ قام بضرب آخر؛ ما تسبب في دخوله المستشفى؛ وذلك إثر خلاف نشب بينهما أمام أحد المولات بالمحافظة.

وتفصيلاً، بدأت الحادثة بخلاف بين شخصَيْن أمام أحد المولات بمحافظة الليث مساء أمس، استُخدم فيها العصي والحجارة.

ونتج من المضاربة إصابة أحدهما بإصابات متفرقة في جسده، من كسور ونحوها؛ أُدخل إثرها مستشفى الليث العام لتلقي العلاج.

وبحسب المعلومات، فإن الشابَّيْن أحدهما في العشرينيات من عمره، وهو لا يزال يتلقى العلاج في المستشفى، بينما الآخر في الثلاثينيات من عمره.

وقد تمكنت الجهات الأمنية بالليث من إلقاء القبض على الشاب الآخر. وما زالت التحقيقات جارية في الحادثة.