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مضاربة بالعصي والحجارة بين شابَّيْن في الليث تنتهي بدخول أحدهما المستشفى

إثر خلاف نشب بينهما أمام أحد المولات.. وما زالت التحقيقات جارية

أطاحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الليث مساء أمس بشاب؛ قام بضرب آخر؛ ما تسبب في دخوله المستشفى؛ وذلك إثر خلاف نشب بينهما أمام أحد المولات بالمحافظة.

وتفصيلاً، بدأت الحادثة بخلاف بين شخصَيْن أمام أحد المولات بمحافظة الليث مساء أمس، استُخدم فيها العصي والحجارة.

ونتج من المضاربة إصابة أحدهما بإصابات متفرقة في جسده، من كسور ونحوها؛ أُدخل إثرها مستشفى الليث العام لتلقي العلاج.

وبحسب المعلومات، فإن الشابَّيْن أحدهما في العشرينيات من عمره، وهو لا يزال يتلقى العلاج في المستشفى، بينما الآخر في الثلاثينيات من عمره.

وقد تمكنت الجهات الأمنية بالليث من إلقاء القبض على الشاب الآخر. وما زالت التحقيقات جارية في الحادثة.

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مضاربة بالعصي والحجارة بين شابَّيْن في الليث تنتهي بدخول أحدهما المستشفى
سبق

أطاحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الليث مساء أمس بشاب؛ قام بضرب آخر؛ ما تسبب في دخوله المستشفى؛ وذلك إثر خلاف نشب بينهما أمام أحد المولات بالمحافظة.

وتفصيلاً، بدأت الحادثة بخلاف بين شخصَيْن أمام أحد المولات بمحافظة الليث مساء أمس، استُخدم فيها العصي والحجارة.

ونتج من المضاربة إصابة أحدهما بإصابات متفرقة في جسده، من كسور ونحوها؛ أُدخل إثرها مستشفى الليث العام لتلقي العلاج.

وبحسب المعلومات، فإن الشابَّيْن أحدهما في العشرينيات من عمره، وهو لا يزال يتلقى العلاج في المستشفى، بينما الآخر في الثلاثينيات من عمره.

وقد تمكنت الجهات الأمنية بالليث من إلقاء القبض على الشاب الآخر. وما زالت التحقيقات جارية في الحادثة.

24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
11:53 PM

مضاربة بالعصي والحجارة بين شابَّيْن في الليث تنتهي بدخول أحدهما المستشفى

إثر خلاف نشب بينهما أمام أحد المولات.. وما زالت التحقيقات جارية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
3,529

أطاحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الليث مساء أمس بشاب؛ قام بضرب آخر؛ ما تسبب في دخوله المستشفى؛ وذلك إثر خلاف نشب بينهما أمام أحد المولات بالمحافظة.

وتفصيلاً، بدأت الحادثة بخلاف بين شخصَيْن أمام أحد المولات بمحافظة الليث مساء أمس، استُخدم فيها العصي والحجارة.

ونتج من المضاربة إصابة أحدهما بإصابات متفرقة في جسده، من كسور ونحوها؛ أُدخل إثرها مستشفى الليث العام لتلقي العلاج.

وبحسب المعلومات، فإن الشابَّيْن أحدهما في العشرينيات من عمره، وهو لا يزال يتلقى العلاج في المستشفى، بينما الآخر في الثلاثينيات من عمره.

وقد تمكنت الجهات الأمنية بالليث من إلقاء القبض على الشاب الآخر. وما زالت التحقيقات جارية في الحادثة.

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