السلطات الأردنية تطيح بسائق أغلق الطريق الصحراوي أمام شاحنة سعودية

الخلاف على دور التحميل وتم فتح الطريق

ألقت الجهات الأمنية الأردنية القبض على سائق مركبة شحن أغلق الطريق أمام مركبة شحن سعودية على الطريق الصحراوي كانت في طريقها للسعودية.

ووفقاً لمديرية الأمن العام الأردنية قالت: ورد بلاغ وفيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي أمس يظهر خلاله سائق مركبة شحن يغلق الطريق أمام مركبة شحن أخرى على الطريق الصحراوي.

على الفور، تحركت إحدى الدوريات وتبين وجود خلاف على دور التحميل، وأنه جرى على الفور فتح الطريق أمام حركة السير وإلقاء القبض على سائق مركبة الشحن، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.