حطم العداء السعودي عبدالله أبكر الرقم الشخصي والسعودي في سباق 100م عندما حقق المركز الأول في الدوري الماسي العالمي "الدايمون ليق" قبل قليل في العاصمة الفرنسية باريس بزمن 10:03 ثانية في إنجازٍ سعودي جديد.

أبكر يحقق المركز الأول في الدوري الماسي العالمي في سباق 100 م صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-06-30 حطم العداء السعودي عبدالله أبكر الرقم الشخصي والسعودي في سباق 100م عندما حقق المركز الأول في الدوري الماسي العالمي "الدايمون ليق" قبل قليل في العاصمة الفرنسية باريس بزمن 10:03 ثانية في إنجازٍ سعودي جديد.

30 يونيو 2018 - 16 شوّال 1439 10:24 PM

أبكر يحقق المركز الأول في الدوري الماسي العالمي في سباق 100 م حطم الرقم السابق وبإنجاز سعودي جديد





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حطم العداء السعودي عبدالله أبكر الرقم الشخصي والسعودي في سباق 100م عندما حقق المركز الأول في الدوري الماسي العالمي "الدايمون ليق" قبل قليل في العاصمة الفرنسية باريس بزمن 10:03 ثانية في إنجازٍ سعودي جديد.