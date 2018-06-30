حطم العداء السعودي عبدالله أبكر الرقم الشخصي والسعودي في سباق 100م عندما حقق المركز الأول في الدوري الماسي العالمي "الدايمون ليق" قبل قليل في العاصمة الفرنسية باريس بزمن 10:03 ثانية في إنجازٍ سعودي جديد.
أبكر يحقق المركز الأول في الدوري الماسي العالمي في سباق 100 م
حطم الرقم السابق وبإنجاز سعودي جديد
حطم العداء السعودي عبدالله أبكر الرقم الشخصي والسعودي في سباق 100م عندما حقق المركز الأول في الدوري الماسي العالمي "الدايمون ليق" قبل قليل في العاصمة الفرنسية باريس بزمن 10:03 ثانية في إنجازٍ سعودي جديد.
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أبكر يحقق المركز الأول في الدوري الماسي العالمي في سباق 100 مصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-06-30
30 يونيو 2018 - 16 شوّال 1439
10:24 PM
أبكر يحقق المركز الأول في الدوري الماسي العالمي في سباق 100 م
حطم الرقم السابق وبإنجاز سعودي جديد
حطم العداء السعودي عبدالله أبكر الرقم الشخصي والسعودي في سباق 100م عندما حقق المركز الأول في الدوري الماسي العالمي "الدايمون ليق" قبل قليل في العاصمة الفرنسية باريس بزمن 10:03 ثانية في إنجازٍ سعودي جديد.
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