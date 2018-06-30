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أبكر يحقق المركز الأول في الدوري الماسي العالمي في سباق 100 م

حطم الرقم السابق وبإنجاز سعودي جديد

حطم العداء السعودي عبدالله أبكر الرقم الشخصي والسعودي في سباق 100م عندما حقق المركز الأول في الدوري الماسي العالمي "الدايمون ليق" قبل قليل في العاصمة الفرنسية باريس بزمن 10:03 ثانية في إنجازٍ سعودي جديد.

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أبكر يحقق المركز الأول في الدوري الماسي العالمي في سباق 100 م
سبق

حطم العداء السعودي عبدالله أبكر الرقم الشخصي والسعودي في سباق 100م عندما حقق المركز الأول في الدوري الماسي العالمي "الدايمون ليق" قبل قليل في العاصمة الفرنسية باريس بزمن 10:03 ثانية في إنجازٍ سعودي جديد.

30 يونيو 2018 - 16 شوّال 1439
10:24 PM

أبكر يحقق المركز الأول في الدوري الماسي العالمي في سباق 100 م

حطم الرقم السابق وبإنجاز سعودي جديد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
10
7,607

حطم العداء السعودي عبدالله أبكر الرقم الشخصي والسعودي في سباق 100م عندما حقق المركز الأول في الدوري الماسي العالمي "الدايمون ليق" قبل قليل في العاصمة الفرنسية باريس بزمن 10:03 ثانية في إنجازٍ سعودي جديد.

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