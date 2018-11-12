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أمير تبوك: المواطنون في تبوك يشعرون بالفرح والفخر لزيارة القيادة

قال: عندما تنتقل إلى مكان ينتقل الخير معها

ثمّن أمير منطقة تبوك، فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في تصريح صحفي، زيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله - للمنطقة.

وقال: "كل مواطن ومواطنة في تبوك؛ يشعر بفخر كبير وسعادة كبيرة بتواجد خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ في هذه المنطقة الغالية من المملكة العربية السعودية".

وأضاف: القيادة عندما تنتقل إلى مكان ينتقل الخير معها، والجميع مستبشرون، ونحن نحمد الله ـ سبحانه وتعالى ـ على أن منّ علينا في هذه البلاد وأهلها وعلى هذه المنطقة بالذات من تيسير الأمور التي يعشها المواطن والمواطنة في هذا البلد الغالي".

وأكد أن هذه الزيارة ستحمل آفاقاً كبيرة في المستقبل، وبالذات إذا عرفنا أن أكبر المشاريع الضخمة ستكون على ساحل البحر الأحمر في منطقة تبوك، في مقدمتها مشروع نيوم، ومشاريع أخرى، والبحر الأحمر، والجميع مستبشرون فيها.

وتمنى على الذي لا يعرف المملكة ولا الشعب السعودي بأن يتابع هذه الزيارات لأنها هي التي تعكس الشعب والسعودية والعلاقة التي تربط بين الحاكم وبين المواطنين، قائلاً إن هذه الميزة ربما الكثير لا يعرفها أو لا يريد أن يعرف الحقيقة.

وقال: الجميع يعلم أن هذه البلاد هي بلاد الخير والوفاء والتآلف، وكلنا سائرون ـ إن شاء الله ـ لما فيه مصلحة البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله - .

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أمير تبوك: المواطنون في تبوك يشعرون بالفرح والفخر لزيارة القيادة
سبق

ثمّن أمير منطقة تبوك، فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في تصريح صحفي، زيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله - للمنطقة.

وقال: "كل مواطن ومواطنة في تبوك؛ يشعر بفخر كبير وسعادة كبيرة بتواجد خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ في هذه المنطقة الغالية من المملكة العربية السعودية".

وأضاف: القيادة عندما تنتقل إلى مكان ينتقل الخير معها، والجميع مستبشرون، ونحن نحمد الله ـ سبحانه وتعالى ـ على أن منّ علينا في هذه البلاد وأهلها وعلى هذه المنطقة بالذات من تيسير الأمور التي يعشها المواطن والمواطنة في هذا البلد الغالي".

وأكد أن هذه الزيارة ستحمل آفاقاً كبيرة في المستقبل، وبالذات إذا عرفنا أن أكبر المشاريع الضخمة ستكون على ساحل البحر الأحمر في منطقة تبوك، في مقدمتها مشروع نيوم، ومشاريع أخرى، والبحر الأحمر، والجميع مستبشرون فيها.

وتمنى على الذي لا يعرف المملكة ولا الشعب السعودي بأن يتابع هذه الزيارات لأنها هي التي تعكس الشعب والسعودية والعلاقة التي تربط بين الحاكم وبين المواطنين، قائلاً إن هذه الميزة ربما الكثير لا يعرفها أو لا يريد أن يعرف الحقيقة.

وقال: الجميع يعلم أن هذه البلاد هي بلاد الخير والوفاء والتآلف، وكلنا سائرون ـ إن شاء الله ـ لما فيه مصلحة البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله - .

12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
06:45 PM

أمير تبوك: المواطنون في تبوك يشعرون بالفرح والفخر لزيارة القيادة

قال: عندما تنتقل إلى مكان ينتقل الخير معها

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نواف الغضوري - تبوك
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ثمّن أمير منطقة تبوك، فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في تصريح صحفي، زيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله - للمنطقة.

وقال: "كل مواطن ومواطنة في تبوك؛ يشعر بفخر كبير وسعادة كبيرة بتواجد خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ في هذه المنطقة الغالية من المملكة العربية السعودية".

وأضاف: القيادة عندما تنتقل إلى مكان ينتقل الخير معها، والجميع مستبشرون، ونحن نحمد الله ـ سبحانه وتعالى ـ على أن منّ علينا في هذه البلاد وأهلها وعلى هذه المنطقة بالذات من تيسير الأمور التي يعشها المواطن والمواطنة في هذا البلد الغالي".

وأكد أن هذه الزيارة ستحمل آفاقاً كبيرة في المستقبل، وبالذات إذا عرفنا أن أكبر المشاريع الضخمة ستكون على ساحل البحر الأحمر في منطقة تبوك، في مقدمتها مشروع نيوم، ومشاريع أخرى، والبحر الأحمر، والجميع مستبشرون فيها.

وتمنى على الذي لا يعرف المملكة ولا الشعب السعودي بأن يتابع هذه الزيارات لأنها هي التي تعكس الشعب والسعودية والعلاقة التي تربط بين الحاكم وبين المواطنين، قائلاً إن هذه الميزة ربما الكثير لا يعرفها أو لا يريد أن يعرف الحقيقة.

وقال: الجميع يعلم أن هذه البلاد هي بلاد الخير والوفاء والتآلف، وكلنا سائرون ـ إن شاء الله ـ لما فيه مصلحة البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله - .

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