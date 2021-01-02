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حالته الصحية مستقرة.. كورونا يُصيب عمرو موسى

لم يُنقل إلى المستشفى ويتلقى العلاج بالمنزل بعد أن عزل نفسه

أكّد الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى؛ إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال موسى؛ في تصريحات صحفية إن «حالته الصحية مستقرة، ولم يتم نقله إلى المستشفى، ويتلقى العلاج بالمنزل بعد أن عزل نفسه».

وأضاف، أن هناك عدداً من الأطباء يتابعون حالته، وعلى اتصالٍ دائمٍ به ويستجيب لنصائحهم.

ودعا موسى؛ إلى الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون، لأن «الفيروس ينتشر بسرعة كبيرة».

وطالب موسى؛ أصدقاءه ومحبيه بـ «الدعاء له بالشفاء ولكل المصابين بالفيروس وجميع المرضى».

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حالته الصحية مستقرة.. كورونا يُصيب عمرو موسى
سبق

أكّد الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى؛ إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال موسى؛ في تصريحات صحفية إن «حالته الصحية مستقرة، ولم يتم نقله إلى المستشفى، ويتلقى العلاج بالمنزل بعد أن عزل نفسه».

وأضاف، أن هناك عدداً من الأطباء يتابعون حالته، وعلى اتصالٍ دائمٍ به ويستجيب لنصائحهم.

ودعا موسى؛ إلى الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون، لأن «الفيروس ينتشر بسرعة كبيرة».

وطالب موسى؛ أصدقاءه ومحبيه بـ «الدعاء له بالشفاء ولكل المصابين بالفيروس وجميع المرضى».

02 يناير 2021 - 18 جمادى الأول 1442
10:40 AM

حالته الصحية مستقرة.. كورونا يُصيب عمرو موسى

لم يُنقل إلى المستشفى ويتلقى العلاج بالمنزل بعد أن عزل نفسه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى؛ إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال موسى؛ في تصريحات صحفية إن «حالته الصحية مستقرة، ولم يتم نقله إلى المستشفى، ويتلقى العلاج بالمنزل بعد أن عزل نفسه».

وأضاف، أن هناك عدداً من الأطباء يتابعون حالته، وعلى اتصالٍ دائمٍ به ويستجيب لنصائحهم.

ودعا موسى؛ إلى الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون، لأن «الفيروس ينتشر بسرعة كبيرة».

وطالب موسى؛ أصدقاءه ومحبيه بـ «الدعاء له بالشفاء ولكل المصابين بالفيروس وجميع المرضى».

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