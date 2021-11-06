88.029 إصابة و1,208 وفيات بفيروس كورونا بالولايات المتحدة
عدد الإصابات وصل إلى 46,268,465 والوفيات بلغت 749,876
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 88,029 إصابة جديدة و1,208 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 46,268,465، فيما بلغ عدد الوفيات 749,876.
أمريكا
فيروس كورونا الجديد
الولايات المتحدة الأمريكية
88.029 إصابة و1,208 وفيات بفيروس كورونا بالولايات المتحدة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-11-06
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 88,029 إصابة جديدة و1,208 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 46,268,465، فيما بلغ عدد الوفيات 749,876.
06 نوفمبر 2021 - 1 ربيع الآخر 1443
01:23 AM
88.029 إصابة و1,208 وفيات بفيروس كورونا بالولايات المتحدة
عدد الإصابات وصل إلى 46,268,465 والوفيات بلغت 749,876
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 88,029 إصابة جديدة و1,208 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 46,268,465، فيما بلغ عدد الوفيات 749,876.