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88.029 إصابة و1,208 وفيات بفيروس كورونا بالولايات المتحدة

عدد ‏‏‏الإصابات وصل إلى 46,268,465 و‏الوفيات بلغت 749,876

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 88,029 إصابة ‏جديدة و1,208 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 46,268,465، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 749,876.‏

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيسية/ أخبار العالم

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88.029 إصابة و1,208 وفيات بفيروس كورونا بالولايات المتحدة
سبق

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 88,029 إصابة ‏جديدة و1,208 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 46,268,465، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 749,876.‏

06 نوفمبر 2021 - 1 ربيع الآخر 1443
01:23 AM

88.029 إصابة و1,208 وفيات بفيروس كورونا بالولايات المتحدة

عدد ‏‏‏الإصابات وصل إلى 46,268,465 و‏الوفيات بلغت 749,876

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 88,029 إصابة ‏جديدة و1,208 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 46,268,465، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 749,876.‏

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