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"جونسون": أزمة "كورونا" كارثة حلت على بريطانيا

الحكومة ستراجع أخطاءها

وصف رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، أزمة فيروس كورونا بكارثة حلت على بريطانيا، بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم (الاثنين).

وقال جونسون لإذاعة "تايمز ": "دعونا لا نخفف من وقع الكلمات، أعني أن هذا كان كابوسًا مروعًا لبلادنا التي تعرضت لصدمة هائلة".

وأشار إلى أن الحكومة مدينة لكل من ماتوا أو عانوا، وستنظر فيما إذا كانت أي أخطاء قد ارتكبت، لكن الوقت ليس مناسبًا لفتح تحقيق في الأخطاء.

رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون فيروس كورونا الجديد

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"جونسون": أزمة "كورونا" كارثة حلت على بريطانيا
سبق

وصف رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، أزمة فيروس كورونا بكارثة حلت على بريطانيا، بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم (الاثنين).

وقال جونسون لإذاعة "تايمز ": "دعونا لا نخفف من وقع الكلمات، أعني أن هذا كان كابوسًا مروعًا لبلادنا التي تعرضت لصدمة هائلة".

وأشار إلى أن الحكومة مدينة لكل من ماتوا أو عانوا، وستنظر فيما إذا كانت أي أخطاء قد ارتكبت، لكن الوقت ليس مناسبًا لفتح تحقيق في الأخطاء.

29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
03:30 PM

"جونسون": أزمة "كورونا" كارثة حلت على بريطانيا

الحكومة ستراجع أخطاءها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصف رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، أزمة فيروس كورونا بكارثة حلت على بريطانيا، بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم (الاثنين).

وقال جونسون لإذاعة "تايمز ": "دعونا لا نخفف من وقع الكلمات، أعني أن هذا كان كابوسًا مروعًا لبلادنا التي تعرضت لصدمة هائلة".

وأشار إلى أن الحكومة مدينة لكل من ماتوا أو عانوا، وستنظر فيما إذا كانت أي أخطاء قد ارتكبت، لكن الوقت ليس مناسبًا لفتح تحقيق في الأخطاء.

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