أفغانستان تعلن هزيمة "داعش" في إحدى ولاياتها

التنظيم سعى إلى تحويل ننغرهار معقلاً له

أعلن وزير الداخلية الأفغاني بالوكالة مسعود أندرابي، اليوم( الأحد) أن الفرع الأفغاني لتنظيم "داعش" الإرهابي قد هُزم في ولاية ننغرهار في شرق البلاد حيث كان يسعى لإقامة معقل له.

وأوضح "أندرابي" للصحافيين في جلال أباد، عاصمة ولاية ننغرهار أن "داعش" دمرت مراكزه في خضم عمليات متواصلة ضد الإرهابيين، وفقًا لـ"فرانس 24".

وقال الوزير: "سندمّر قريبًا آخر مراكز لهم، بمساعد الشعب، سنقضي عليهم بالكامل، هناك مجموعات صغيرة تابعة لهم تستسلم، وسيتم القضاء على مجموعات صغيرة أخرى في ولاية أخرى".

أشار "أندرابي" إلى أن "داعش" يتكبّد هزيمة كاملة في أفغانستان.

وكان "داعش" قد انخرط في النزاع الأفغاني في عام 2015 حين سيطر على مساحات شاسعة من ولايتي ننغرهار وكونار الواقعتين قرب الحدود مع باكستان.

وفي السنوات التي تلت تبنّي التنظيم سلسلة تفجيرات مروّعة في أفغانستان، بما في ذلك حفل زفاف في كابول، وتعرّض بشكل مستمر لهجمات أمريكية وأفغانية وحتى طالبانية.