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كوريا الجنوبية: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 10 آلاف و450 شخصاً

عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس 208 بزيادة 4 عن اليوم السابق

بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية، حتى فجر اليوم الجمعة، 10 آلاف و450 حالة، وسط استمرار زيادة حالات الإصابة بين الوافدين وفي العاصمة وضواحيها.

وأعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الجمعة، أن عدد المصابين الجدد بفيروس كورونا ارتفع بـ27 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وبلغ عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس حتى الآن 208، بزيادة 4 حالات وفاة عن اليوم السابق.

وتمّ رفع الحجر الصحي عن 7 آلاف و117 شخصاً حتى اليوم، بزيادة 144 شخصاً عن اليوم السابق، بعد أن تماثلت حالاتهم الصحية للشفاء التام.

وخضع ما مجموعه 503 آلاف و51 شخصاً لفحوص كورونا، وظهرت نتيجة اختبار 447 ألفاً و303 منهم سلبية.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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كوريا الجنوبية: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 10 آلاف و450 شخصاً
سبق

بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية، حتى فجر اليوم الجمعة، 10 آلاف و450 حالة، وسط استمرار زيادة حالات الإصابة بين الوافدين وفي العاصمة وضواحيها.

وأعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الجمعة، أن عدد المصابين الجدد بفيروس كورونا ارتفع بـ27 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وبلغ عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس حتى الآن 208، بزيادة 4 حالات وفاة عن اليوم السابق.

وتمّ رفع الحجر الصحي عن 7 آلاف و117 شخصاً حتى اليوم، بزيادة 144 شخصاً عن اليوم السابق، بعد أن تماثلت حالاتهم الصحية للشفاء التام.

وخضع ما مجموعه 503 آلاف و51 شخصاً لفحوص كورونا، وظهرت نتيجة اختبار 447 ألفاً و303 منهم سلبية.

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
01:34 PM

كوريا الجنوبية: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 10 آلاف و450 شخصاً

عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس 208 بزيادة 4 عن اليوم السابق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية، حتى فجر اليوم الجمعة، 10 آلاف و450 حالة، وسط استمرار زيادة حالات الإصابة بين الوافدين وفي العاصمة وضواحيها.

وأعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الجمعة، أن عدد المصابين الجدد بفيروس كورونا ارتفع بـ27 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وبلغ عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس حتى الآن 208، بزيادة 4 حالات وفاة عن اليوم السابق.

وتمّ رفع الحجر الصحي عن 7 آلاف و117 شخصاً حتى اليوم، بزيادة 144 شخصاً عن اليوم السابق، بعد أن تماثلت حالاتهم الصحية للشفاء التام.

وخضع ما مجموعه 503 آلاف و51 شخصاً لفحوص كورونا، وظهرت نتيجة اختبار 447 ألفاً و303 منهم سلبية.

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