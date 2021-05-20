صَرّح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة جازان، الرائد نايف حكمي، بأن الجهات المختصة بشرطة محافظة صامطة ضبطت 70 شخصًا في أحد المنازل بقرية الدغارير، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا ولائحة الحد من التجمعات. وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

شرطة جازان تضبط 70 شخصًا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-05-20 صَرّح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة جازان، الرائد نايف حكمي، بأن الجهات المختصة بشرطة محافظة صامطة ضبطت 70 شخصًا في أحد المنازل بقرية الدغارير، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا ولائحة الحد من التجمعات.



وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

20 مايو 2021 - 8 شوّال 1442 02:41 PM

شرطة جازان تضبط 70 شخصًا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية اتخاذ الإجراءات وتطبيق العقوبات المقررة بحق الداعي وكل من حضر





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صَرّح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة جازان، الرائد نايف حكمي، بأن الجهات المختصة بشرطة محافظة صامطة ضبطت 70 شخصًا في أحد المنازل بقرية الدغارير، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا ولائحة الحد من التجمعات.



وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي وكل من حضر التجمع محل المخالفة.