وأوضح "قطار الحرمين" أن ذلك الإجراء يأتي تنفيذًا لتعليمات وزارة الداخلية السعودية، ووفقًا للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قِبَل الجهات المختصة.

أعلنت إدارة قطار الحرمين السريع، إيقاف خدمة حافلات النقل الترددي بين محطات قطار الحرمين السريع والحرمين الشريفين بشكل مؤقت.

"قطار الحرمين" يوقف خدمة الحافلات للنقل الترددي إلى الحرمين مؤقتًا فهد الغبيوي سبق 2020-03-06 أعلنت إدارة قطار الحرمين السريع، إيقاف خدمة حافلات النقل الترددي بين محطات قطار الحرمين السريع والحرمين الشريفين بشكل مؤقت. وأوضح "قطار الحرمين" أن ذلك الإجراء يأتي تنفيذًا لتعليمات وزارة الداخلية السعودية، ووفقًا للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قِبَل الجهات المختصة.

06 مارس 2020 - 11 رجب 1441 07:44 PM

اخر تعديل 06 مارس 2020 - 11 رجب 1441 08:29 PM

"قطار الحرمين" يوقف خدمة الحافلات للنقل الترددي إلى الحرمين مؤقتًا تنفيذًا للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من الجهات المختصة





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أعلنت إدارة قطار الحرمين السريع، إيقاف خدمة حافلات النقل الترددي بين محطات قطار الحرمين السريع والحرمين الشريفين بشكل مؤقت.

وأوضح "قطار الحرمين" أن ذلك الإجراء يأتي تنفيذًا لتعليمات وزارة الداخلية السعودية، ووفقًا للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قِبَل الجهات المختصة.