شاهد .. لجنة المفقودات بمكة تسلم 400 مفقودة لأصحابها من أصل 679

تنوعت ما بين أجهزة جوال وحقائب ووثائق رسمية ومبالغ نقدية

كثفت لجنة المفقودات بفرع وزارة الحج والعمرة بمكة المكرمة جهودها للبحث عن عدد من أصحاب المفقودات التي تم العثور عليها بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وذلك لتسليمهم مقتنياتهم الشخصية.

وتم بمقر لجنة المفقودات تحريز المفقودات والمقتنيات الشخصية بحسب نوع المفقود وتاريخ العثور، إضافة إلى ترقيمه لتسهيل إجراءات التسليم عند العثور على صاحب المفقودة، حيث أعدّ فرع وزارة الحج بمكة المكرمة، خطة متكاملة لمتابعة استلام وحفظ وتسليم مفقودات الحجاج من خلال قاعدة بيانات بالحاسب الآلي، وذلك بتوجيه ومتابعة من وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن.

وأوضح مدير إدارة خدمات الحجاج والمعتمرين المشرف العام على اللجنة ناصر بن وديان القرشي، أن الوزارة أدخلت العام الحالي كل معلومات المفقودات في البرنامج المخصص لمفقودات الحجاج، والتي بدورها ترسلها إلى فروع الوزارة عبر الدائرة الإلكترونية بالمسار الإلكتروني الموحد بهدف سرعة إنجازها وتسليمها للحاج في وقت قياسي، والاستفادة من الشبكة العنكبوتية في أعمال لجنة مفقودات الحجاج.

وأشار إلى أنه يتم إدخال كل المعلومات عن المفقودات التي تصل إلى اللجنة في الموقع الخاص باللجنة على الإنترنت، بحيث يمكن للحجاج الاستفسار عن مفقوداتهم من أي فرع من فروع الوزارة بمكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة ومكاتب المفقودات الموجودة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي وميناء جدة الإسلامي، وتعريفهم بموقع وجودها.

وبيّن "القرشي" أن تلك المفقودات تحفظ في أماكن مخصصة لها وفق آلية مناسبة لحفظها وطريقة تسليمها وطريقة تعرف أصحابها لها.

وأضاف أن الوزارة وفرت 19 مركزًا للخدمات بالمشاعر المقدسة منها سبعة مراكز في عرفات، و12 مركزًا في منى، إضافة إلى ثمانية مراكز في مكة المكرمة، وتم تجهيزها بما تحتاج إليه من إمكانات وبالقوى العاملة المؤهلة لإرشاد الحجاج ولاستلام المفقودات، ومن ثم إرسالها لمقر اللجنة الرئيس ليتم فرزها وإدخالها في النظام، ومن ثم تسليمها لأصحابها.

وبيّن "القرشي" أن عدد المفقودات وصل حتى الوقت الحالي إلى (٦٧٩) مفقودة، تنوعت ما بين أجهزة جوال وحقائب ووثائق رسمية ومبالغ نقدية، وتم تسليم (٤٠٠) مفقودة لأصحابها بنسبة (٥٨ %)، وما زالت اللجنة تتخذ الإجراءات اللازمة حيال إعادة المفقودات المتبقية لأصحابها.

وأكد أن الخطة ركزت على تكثيف أعمال البحث على مدار الساعة، والاعتماد على التقنية الحديثة، وتسهيل مهمة تعرف الحاج عليها عبر التصوير الفوتوغرافي، وإعادتها بأسرع وقت.

وبيّن القرشي أن إدخال بيانات المفقودات إلكترونيًا لتوجه الوزارة نحو الابتعاد عن الطرق التقليدية الورقية، مما يخفض النفقات، ويحسن الأداء، ويرفع مستوى الإنتاجية، ويحقق النتائج المحددة في وثيقة التحول الوطني ٢٠٢٠ وأهداف رؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠.

وأشار إلى أن ذلك العمل يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، ونائبه الدكتور عبدالفتاح مشاط؛ لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- في تقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن.

واختتم مدير إدارة خدمات الحجاج تصريحه بأنه يعلن من خلال صحيفة "سبق" أن أي حاج أو مقيم فقد أي مقتنيات عليه مراجعة لجنة المفقودات بفرع الوزارة بمكة المكرمة بالعوالي للتعرف على مفقوداته لاستلامها. وأكد “القرشي” أن اللجنة تتابع وبإشراف مباشر من مدير فرع الوزارة بمكة المكرمة المساعد وسام بن محمد مراد، حرصًا على إعادة الحقوق لأصحابها.