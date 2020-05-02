تنظم الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بجامعة الملك خالد، لقاءً عن بعد مع السفير الدكتور سعود كاتب، عن "رهانات الدبلوماسية العامة في مواجهة أزمة كورونا.. أمريكا والصين نموذجاً"، برعاية مدير الجامعة الدكتور فالح السلمي، مساء غد الأحد ضمن مشروع مبادرون.KKU

سعود كاتب في لقاء بجامعة الملك خالد برعاية مدير الجامعة غداً صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-02 تنظم الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بجامعة الملك خالد، لقاءً عن بعد مع السفير الدكتور سعود كاتب، عن "رهانات الدبلوماسية العامة في مواجهة أزمة كورونا.. أمريكا والصين نموذجاً"، برعاية مدير الجامعة الدكتور فالح السلمي، مساء غد الأحد ضمن مشروع مبادرون.KKU

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441 01:12 AM

سعود كاتب في لقاء بجامعة الملك خالد برعاية مدير الجامعة غداً عن رهانات الدبلوماسية العامة في مواجهة أزمة كورونا عن بعد





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تنظم الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بجامعة الملك خالد، لقاءً عن بعد مع السفير الدكتور سعود كاتب، عن "رهانات الدبلوماسية العامة في مواجهة أزمة كورونا.. أمريكا والصين نموذجاً"، برعاية مدير الجامعة الدكتور فالح السلمي، مساء غد الأحد ضمن مشروع مبادرون.KKU