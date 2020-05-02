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سعود كاتب في لقاء بجامعة الملك خالد برعاية مدير الجامعة غداً

عن رهانات الدبلوماسية العامة في مواجهة أزمة كورونا عن بعد

تنظم الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بجامعة الملك خالد، لقاءً عن بعد مع السفير الدكتور سعود كاتب، عن "رهانات الدبلوماسية العامة في مواجهة أزمة كورونا.. أمريكا والصين نموذجاً"، برعاية مدير الجامعة الدكتور فالح السلمي، مساء غد الأحد ضمن مشروع مبادرون.KKU

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سعود كاتب في لقاء بجامعة الملك خالد برعاية مدير الجامعة غداً
سبق

تنظم الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بجامعة الملك خالد، لقاءً عن بعد مع السفير الدكتور سعود كاتب، عن "رهانات الدبلوماسية العامة في مواجهة أزمة كورونا.. أمريكا والصين نموذجاً"، برعاية مدير الجامعة الدكتور فالح السلمي، مساء غد الأحد ضمن مشروع مبادرون.KKU

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
01:12 AM

سعود كاتب في لقاء بجامعة الملك خالد برعاية مدير الجامعة غداً

عن رهانات الدبلوماسية العامة في مواجهة أزمة كورونا عن بعد

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تنظم الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بجامعة الملك خالد، لقاءً عن بعد مع السفير الدكتور سعود كاتب، عن "رهانات الدبلوماسية العامة في مواجهة أزمة كورونا.. أمريكا والصين نموذجاً"، برعاية مدير الجامعة الدكتور فالح السلمي، مساء غد الأحد ضمن مشروع مبادرون.KKU

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