تنظم الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بجامعة الملك خالد، لقاءً عن بعد مع السفير الدكتور سعود كاتب، عن "رهانات الدبلوماسية العامة في مواجهة أزمة كورونا.. أمريكا والصين نموذجاً"، برعاية مدير الجامعة الدكتور فالح السلمي، مساء غد الأحد ضمن مشروع مبادرون.KKU
سعود كاتب في لقاء بجامعة الملك خالد برعاية مدير الجامعة غداً
عن رهانات الدبلوماسية العامة في مواجهة أزمة كورونا عن بعد
تنظم الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بجامعة الملك خالد، لقاءً عن بعد مع السفير الدكتور سعود كاتب، عن "رهانات الدبلوماسية العامة في مواجهة أزمة كورونا.. أمريكا والصين نموذجاً"، برعاية مدير الجامعة الدكتور فالح السلمي، مساء غد الأحد ضمن مشروع مبادرون.KKU
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سعود كاتب في لقاء بجامعة الملك خالد برعاية مدير الجامعة غداًصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-02
02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
01:12 AM
سعود كاتب في لقاء بجامعة الملك خالد برعاية مدير الجامعة غداً
عن رهانات الدبلوماسية العامة في مواجهة أزمة كورونا عن بعد
تنظم الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بجامعة الملك خالد، لقاءً عن بعد مع السفير الدكتور سعود كاتب، عن "رهانات الدبلوماسية العامة في مواجهة أزمة كورونا.. أمريكا والصين نموذجاً"، برعاية مدير الجامعة الدكتور فالح السلمي، مساء غد الأحد ضمن مشروع مبادرون.KKU
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