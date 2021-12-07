بمشاركة 51 جوادًا.. ميدان الفروسية بحائل يطلق غدًا حفل سباقه الـ16

6 أشواط على مسافة 2000 متر خُصص فيها أول الأشواط لـ"المبتدئة"

ينظّم ميدان الفروسية بمنطقة حائل، غدًا الأربعاء، حفل سباقه السادس عشر لموسم سباقات العام الحالي 1443هـ، بمشاركة 51 جوادًا.

وأوضح مدير عام ميدان الفروسية بالمنطقة، بندر التبيناوي، أن السباق يتكون من 6 أشواط على مسافة 2000 متر؛ حيث خُصص الشوط الأول للدرجة المبتدئة، والشوط الثاني مفتوح مواليد 2019م.

وأضاف: خُصص الشوط الثالث "مفتوح أفراس"، أما الشوط الرابع فخصص للدرجة "لم تربح" على أرض الميدان، وجاء الشوط الخامس "مفتوح الدرجات"، أما الشوط السادس والأخير فخصص للدرجة الأولى حتى الثالثة".