النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البرلمان العربي يدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف المدنيين في جيزان

دعا لضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في التصدي لهذه الجرائم

أدان البرلمان العربي اليوم استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين الأبرياء في مدينة جيزان بطائرة مسيرة مفخخة، مشيرًا إلى أن تعمد ميليشيا الحوثي الإمعان في الاستهداف المتكرر للمدنيين والمنشآت المدنية والحيوية في المملكة العربية السعودية، يؤكد أنها جماعة إرهابية ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشدد على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته في التصدي لممارسات هذه الجماعة الإرهابية ووقف هذه الهجمات الإرهابية المتكررة التي تستهدف عن عمد المدنيين وسلامة الطيران المدني وتهدد الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأشاد البرلمان العربي بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية، التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، مؤكدًا دعمه الكامل للمملكة في كل الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
البرلمان العربي يدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف المدنيين في جيزان
سبق

أدان البرلمان العربي اليوم استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين الأبرياء في مدينة جيزان بطائرة مسيرة مفخخة، مشيرًا إلى أن تعمد ميليشيا الحوثي الإمعان في الاستهداف المتكرر للمدنيين والمنشآت المدنية والحيوية في المملكة العربية السعودية، يؤكد أنها جماعة إرهابية ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشدد على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته في التصدي لممارسات هذه الجماعة الإرهابية ووقف هذه الهجمات الإرهابية المتكررة التي تستهدف عن عمد المدنيين وسلامة الطيران المدني وتهدد الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأشاد البرلمان العربي بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية، التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، مؤكدًا دعمه الكامل للمملكة في كل الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

05 نوفمبر 2021 - 30 ربيع الأول 1443
07:39 PM

البرلمان العربي يدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف المدنيين في جيزان

دعا لضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في التصدي لهذه الجرائم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
239

أدان البرلمان العربي اليوم استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين الأبرياء في مدينة جيزان بطائرة مسيرة مفخخة، مشيرًا إلى أن تعمد ميليشيا الحوثي الإمعان في الاستهداف المتكرر للمدنيين والمنشآت المدنية والحيوية في المملكة العربية السعودية، يؤكد أنها جماعة إرهابية ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشدد على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته في التصدي لممارسات هذه الجماعة الإرهابية ووقف هذه الهجمات الإرهابية المتكررة التي تستهدف عن عمد المدنيين وسلامة الطيران المدني وتهدد الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأشاد البرلمان العربي بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية، التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، مؤكدًا دعمه الكامل للمملكة في كل الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,118
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,978
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,090
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,164

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التحليل العقاري والتضليل..!

التحليل العقاري والتضليل..!

عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة