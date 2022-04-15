بلجرشي.. جولات مسائية تنتهي بضبط لحوم وأغذية فاسدة مُعَدة للتوزيع

نفّذتها الفِرَق الرقابية في البلدية.. و"آل خليف": جولاتنا مستمرة على مدار الساعة

ضبطت الفِرَق المسائية ببلدية بلجرشي ما يزيد على ربع طن من الأطعمة في سكن عمالة كان جاهزًا لنقله لعدد من المطاعم، وكذلك قرابة نصف طن من اللحوم الجاهزة للبيع وغير الصالحة للاستهلاك ومواد غذائية منتهية الصلاحية بأحد المتاجر.

وتفصيلًا، تمكنت إدارة الفِرَق المسائية بالبلدية من الكشف عن مسكن مخصص لعمالة يقومون بطهي الطعام وتجهيزه ونقله لعدد من المطاعم، وتمت مداهمته من قِبَل فريق البلدية المسائي، كما تم مصادرة وإتلاف جميع المحتويات من أوانٍ ومأكولات تُقَدر بـ350كجم كانت جاهزة لنقلها للمطاعم، كما تم إغلاق المطاعم المجهزة لها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حسب لائحة الغرامات والجزاءات البلدية، كما كشفت الفرقة عن لحوم جاهزة للبيع غير صالحة للاستهلاك ومواد غذائية منتهية الصلاحية تُقَدر بإجمالي 436كجم بأحد المتاجر، وتم ضبطها وعمل المصادرة والإتلاف واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد مدير إدارة الفِرَق المسائية ببلدية بلجرشي سامي بن جمعان آل خليف، أن الجولات الرقابية مستمرة على مدار الساعة، وأن هناك فرقتان صباحية ومسائية مخصصتان لأعمال الرقابة الميدانية لجميع الأسواق بعدد 32 مراقبًا مخصصين لهذه الأعمال، وأنهم سوف يقفون لجميع من يخالف الأنظمة والاشتراطات الصحية؛ وخاصة بهذه الأزمة التي ستنقضي قريبًا -بإذن الله- بتكاتف المواطنين بالالتزام بتعليمات الحكومة الرشيدة والالتزام بمنازلهم.

وأضاف: جنّدنا عددًا من الموظفين والعمال تساندهم الآليات؛ لتنفيذ خطة لمكافحة فيروس كورونا وبإشراف مباشر من رئيس بلدية محافظة بلجرشي المهندس عوض القحطاني؛ حيث تركزت الجهود على تكثيف التعقيم والغسيل والرش ومتابعة المحلات التجارية والمسالخ وأسواق النفع العام والمجمعات، وإغلاق جميع الحدائق والملاعب وصالونات الحلاقة والصالونات النسائية وقصور الأفراح والمقاهي؛ وذلك تماشيًا مع التعليمات المبلغة من الجهات المختصة.

وطالَبَ المهندس القحطاني المواطنين بالتعاون مع البلدية؛ وخصوصًا في هذه المرحلة التي تحتاج إلى تكاتف الجميع والبقاء في المنازل، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى؛ مؤكدًا أن البلدية تسعى جاهدة مع الجهات المعنية الأخرى لتطبيق جميع التعليمات، كما أنه تم عمل مبادرات بالتنسيق مع المتاجر الغذائية والتموينات ومحلات الخضار والصيدليات والمطاعم والوجبات السريعة لخدمة تجهيز طلبك واستلامها مباشرة عن طريق تطبيق مرسول أثناء فترة منع التجول لراحة المواطنين والتزامهم منازلهم.

وسأل المولى عز وجل أن يحفظ قيادتنا الحكيمة ووطننا الغالي وشعبنا الكريم من كل سوء، وأن يصرف هذا الوباء عن هذه البلاد الطاهرة.

يُذكر أن بلدية محافظة بلجرشي تُسهم في منع التجمعات في الأماكن العامة والمفتوحة والحدائق والأنشطة والمنتزهات البرية، بالتعاون مع الجهات الأمنية ضمن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة -أيدها الله- لمنع انتشار فيروس كورونا، وعمل يومي للحفاظ على البيئة وجعلها بيئة صحية ونظيفة للمجتمع حيث تقوم البلدية بأعمال يومية من نظافة وتعقيم ومراقبة أسواق ومطاعم وغيرها من المناطق الحيوية بمحافظة بلجرشي والمراكز التابعة لها. وتحقيق السلامة للجميع.