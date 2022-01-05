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"الصحة": تسجيل 3045 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 424 خلال الـ24 ساعة الماضية

عالِم فيروسات يُطَمئن المصابين السابقين بـ"كورونا".. وهذا ما قاله عن أوميكرون

"القرشي" كشف لـ"سبق" عن النتائج التي توصلت لها دراسات عالمية حول المتحور

زف الدكتور ياسر بن محمد القرشي، أستاذ مساعد علم الفيروسات الطبية والجزيئية، ورئيس قسم المختبرات الطبية بكلية العلوم الطبية بينبع؛ بشرى سارة للمصابين السابقين بفيروس كورونا المستجد، بأن لديهم الحماية ضد الإصابة الشديدة بـ"أوميكرون"؛ لافتًا إلى أن سرعة انتشار المتحور ستترك حماية طويلة المدى لمتلقي العدوى من الإصابات الخطيرة بمرض كوفيد19.

وتفصيلًا، قال "القرشي" في تصريح خاص لـ"سبق": في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر العام الماضي نُشر أول تقرير من جنوب إفريقيا يُحذر من وجود متحور جديد لفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد 19، وخلال يومين من الإعلان نشرت منظمة الصحة العالمية أول تقرير لها بخصوص المتحور الذي أُطلق عليه مسمى "أوميكرون"، وأعلنت المنظمة أن المتحور الجديد هو مصدر اهتمام ومن الضروري متابعة انتشاره.

وأضاف: خلال أسبوعين نُشرت أول دراسة عن أعراض المتحور الجديد، أجرتها كلية الطب بجامعة هونج كونج؛ وفيها أن الفيروس يتكاثر عمومًا في خلايا الشعب الهوائية؛ مسببًا التهاب الجهاز العلوي التنفسي، وهو أخف في تأثيره المرضي مقارنة بالمتحورات السابقة التي كانت تسبب عمومًا التهاب الحويصلات الهوائية في الرئة.

وتابع "القرشي": في دراسة مشتركة بين كلية الطب والعلوم الطبية بجامعة كوزالوناتال والمعهد الإفريقي للأبحاث الطبية بجنوب إفريقيا، استخلص الباحثون أن متحور أوميكرون أسرع إلى حد كبير في انتشاره من المتحورات السابقة مثل متحول دلتا الأكثر انتشارًا قبل ظهور متحور أوميكرون؛ ونتيجة لذلك فإن أغلب الإصابات الحالية بمرض كوفيد 19 ناتجة عن العدوى بالمتحور أوميكرون.

واستطرد بقوله: أظهرت الدراسة أيضًا أن المتحور لديه القدرة على مقاومة المناعة الناتجة عن الأجسام المضادة التي ينتجها الجسم نتيجة الإصابة السابقة بالفيروس أو عند تلقي اللقاح؛ فيما استخلصت دراسة أجريت في جنوب إفريقيا وقُدّمت نتائجها للنشر في الثامن والعشرين من ديسمبر الماضي، أن متحور أوميكرون يتأثر بالمناعة الخلوية المستحثة من لقاحيْ فايزر وجونسون أند جونسون، بالإضافة للمناعة الناتجة عن الإصابة بالمتحورات المختلفة السابقة للفيروس؛ بمعنى أن الأشخاص الذين أصيبوا مسبقًا بالمرض أو تلقوا اللقاح سيكون لديهم مستوى مرتفع من الحماية ضد الإصابة الشديدة بمرض كوفيد 19.

وختم عالم الفيروسات الدكتور ياسر القرشي تصريحه بقوله: من هذه الدراسات يُستخلص أن المتحور أوميكرون أكثر انتشارًا، وستظهر أعراض الإصابة به على معظم البشر؛ ولكن الإصابات ستكون خفيفة، أما الإصابات الخطيرة من المتحور فستكون غالبًا محدودة والأهم من ذلك أن الإصابة بالمتحور الجديد ستوفر حماية طويلة المدى لمتلقي العدوى بأوميكرون من الإصابات الخطيرة بمرض كوفيد 19.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عالِم فيروسات يُطَمئن المصابين السابقين بـ"كورونا".. وهذا ما قاله عن أوميكرون
سبق

زف الدكتور ياسر بن محمد القرشي، أستاذ مساعد علم الفيروسات الطبية والجزيئية، ورئيس قسم المختبرات الطبية بكلية العلوم الطبية بينبع؛ بشرى سارة للمصابين السابقين بفيروس كورونا المستجد، بأن لديهم الحماية ضد الإصابة الشديدة بـ"أوميكرون"؛ لافتًا إلى أن سرعة انتشار المتحور ستترك حماية طويلة المدى لمتلقي العدوى من الإصابات الخطيرة بمرض كوفيد19.

وتفصيلًا، قال "القرشي" في تصريح خاص لـ"سبق": في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر العام الماضي نُشر أول تقرير من جنوب إفريقيا يُحذر من وجود متحور جديد لفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد 19، وخلال يومين من الإعلان نشرت منظمة الصحة العالمية أول تقرير لها بخصوص المتحور الذي أُطلق عليه مسمى "أوميكرون"، وأعلنت المنظمة أن المتحور الجديد هو مصدر اهتمام ومن الضروري متابعة انتشاره.

وأضاف: خلال أسبوعين نُشرت أول دراسة عن أعراض المتحور الجديد، أجرتها كلية الطب بجامعة هونج كونج؛ وفيها أن الفيروس يتكاثر عمومًا في خلايا الشعب الهوائية؛ مسببًا التهاب الجهاز العلوي التنفسي، وهو أخف في تأثيره المرضي مقارنة بالمتحورات السابقة التي كانت تسبب عمومًا التهاب الحويصلات الهوائية في الرئة.

وتابع "القرشي": في دراسة مشتركة بين كلية الطب والعلوم الطبية بجامعة كوزالوناتال والمعهد الإفريقي للأبحاث الطبية بجنوب إفريقيا، استخلص الباحثون أن متحور أوميكرون أسرع إلى حد كبير في انتشاره من المتحورات السابقة مثل متحول دلتا الأكثر انتشارًا قبل ظهور متحور أوميكرون؛ ونتيجة لذلك فإن أغلب الإصابات الحالية بمرض كوفيد 19 ناتجة عن العدوى بالمتحور أوميكرون.

واستطرد بقوله: أظهرت الدراسة أيضًا أن المتحور لديه القدرة على مقاومة المناعة الناتجة عن الأجسام المضادة التي ينتجها الجسم نتيجة الإصابة السابقة بالفيروس أو عند تلقي اللقاح؛ فيما استخلصت دراسة أجريت في جنوب إفريقيا وقُدّمت نتائجها للنشر في الثامن والعشرين من ديسمبر الماضي، أن متحور أوميكرون يتأثر بالمناعة الخلوية المستحثة من لقاحيْ فايزر وجونسون أند جونسون، بالإضافة للمناعة الناتجة عن الإصابة بالمتحورات المختلفة السابقة للفيروس؛ بمعنى أن الأشخاص الذين أصيبوا مسبقًا بالمرض أو تلقوا اللقاح سيكون لديهم مستوى مرتفع من الحماية ضد الإصابة الشديدة بمرض كوفيد 19.

وختم عالم الفيروسات الدكتور ياسر القرشي تصريحه بقوله: من هذه الدراسات يُستخلص أن المتحور أوميكرون أكثر انتشارًا، وستظهر أعراض الإصابة به على معظم البشر؛ ولكن الإصابات ستكون خفيفة، أما الإصابات الخطيرة من المتحور فستكون غالبًا محدودة والأهم من ذلك أن الإصابة بالمتحور الجديد ستوفر حماية طويلة المدى لمتلقي العدوى بأوميكرون من الإصابات الخطيرة بمرض كوفيد 19.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
01:23 PM

عالِم فيروسات يُطَمئن المصابين السابقين بـ"كورونا".. وهذا ما قاله عن أوميكرون

"القرشي" كشف لـ"سبق" عن النتائج التي توصلت لها دراسات عالمية حول المتحور

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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زف الدكتور ياسر بن محمد القرشي، أستاذ مساعد علم الفيروسات الطبية والجزيئية، ورئيس قسم المختبرات الطبية بكلية العلوم الطبية بينبع؛ بشرى سارة للمصابين السابقين بفيروس كورونا المستجد، بأن لديهم الحماية ضد الإصابة الشديدة بـ"أوميكرون"؛ لافتًا إلى أن سرعة انتشار المتحور ستترك حماية طويلة المدى لمتلقي العدوى من الإصابات الخطيرة بمرض كوفيد19.

وتفصيلًا، قال "القرشي" في تصريح خاص لـ"سبق": في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر العام الماضي نُشر أول تقرير من جنوب إفريقيا يُحذر من وجود متحور جديد لفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد 19، وخلال يومين من الإعلان نشرت منظمة الصحة العالمية أول تقرير لها بخصوص المتحور الذي أُطلق عليه مسمى "أوميكرون"، وأعلنت المنظمة أن المتحور الجديد هو مصدر اهتمام ومن الضروري متابعة انتشاره.

وأضاف: خلال أسبوعين نُشرت أول دراسة عن أعراض المتحور الجديد، أجرتها كلية الطب بجامعة هونج كونج؛ وفيها أن الفيروس يتكاثر عمومًا في خلايا الشعب الهوائية؛ مسببًا التهاب الجهاز العلوي التنفسي، وهو أخف في تأثيره المرضي مقارنة بالمتحورات السابقة التي كانت تسبب عمومًا التهاب الحويصلات الهوائية في الرئة.

وتابع "القرشي": في دراسة مشتركة بين كلية الطب والعلوم الطبية بجامعة كوزالوناتال والمعهد الإفريقي للأبحاث الطبية بجنوب إفريقيا، استخلص الباحثون أن متحور أوميكرون أسرع إلى حد كبير في انتشاره من المتحورات السابقة مثل متحول دلتا الأكثر انتشارًا قبل ظهور متحور أوميكرون؛ ونتيجة لذلك فإن أغلب الإصابات الحالية بمرض كوفيد 19 ناتجة عن العدوى بالمتحور أوميكرون.

واستطرد بقوله: أظهرت الدراسة أيضًا أن المتحور لديه القدرة على مقاومة المناعة الناتجة عن الأجسام المضادة التي ينتجها الجسم نتيجة الإصابة السابقة بالفيروس أو عند تلقي اللقاح؛ فيما استخلصت دراسة أجريت في جنوب إفريقيا وقُدّمت نتائجها للنشر في الثامن والعشرين من ديسمبر الماضي، أن متحور أوميكرون يتأثر بالمناعة الخلوية المستحثة من لقاحيْ فايزر وجونسون أند جونسون، بالإضافة للمناعة الناتجة عن الإصابة بالمتحورات المختلفة السابقة للفيروس؛ بمعنى أن الأشخاص الذين أصيبوا مسبقًا بالمرض أو تلقوا اللقاح سيكون لديهم مستوى مرتفع من الحماية ضد الإصابة الشديدة بمرض كوفيد 19.

وختم عالم الفيروسات الدكتور ياسر القرشي تصريحه بقوله: من هذه الدراسات يُستخلص أن المتحور أوميكرون أكثر انتشارًا، وستظهر أعراض الإصابة به على معظم البشر؛ ولكن الإصابات ستكون خفيفة، أما الإصابات الخطيرة من المتحور فستكون غالبًا محدودة والأهم من ذلك أن الإصابة بالمتحور الجديد ستوفر حماية طويلة المدى لمتلقي العدوى بأوميكرون من الإصابات الخطيرة بمرض كوفيد 19.

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