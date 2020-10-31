غدًا.. السعودية تبدأ استقبال المعتمرين من الخارج.. و"الحج" تشدِّد على آلية العمرة الآمنة وضوابط الخدمة

يتم حجز 10 آلاف معتمر في اليوم الواحد بواقع 500 مجموعة يوميًّا

تفتح السعودية أبوابها أمام المعتمرين من الخارج بدءًا من غد الأحد بعد تعليق العمرة بسبب ما فرضته جائحة كورونا منذ نحو ثمانية أشهر.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد غردت بأنه "‏تتشرف السعودية باستقبال ضيوف الرحمن القادمين من الخارج بتاريخ 1442/3/15-2020/11/1". وشدَّدت على آلية العمرة الآمنة، وضوابط تقديم الخدمة بما يضمن سلامة وصحة الإنسان، وذلك من خلال توضيح مهام شركاء النجاح من شركات العمرة الداخلية ووكلائهم الخارجيين المؤهلين.

وتشمل باقة معتمري الخارج المتكاملة: تنظيم وجدولة رحلات الطيران من خارج السعودية على الخطوط السعودية، حسب الطاقة التشغيلية، وبالإجراءات الاحترازية، وخدمة الاستقبال في المطارات والمنافذ بواسطة الشركات المعتمدة، وخدمة النقل من المنافذ إلى المساكن، إضافة إلى النقل للحرمين للمناسك والصلوات باستخدام المركبات المهيَّأة بمعايير النقل الصحي الآمن، وخدمة الإسكان في دور الإيواء المصنفة ثلاثة نجوم فأكثر، والواقعة في المنطقة المركزية، ثم خدمة العمرة الآمنة، والإرشاد والتوجيه، فالخدمات الخاصة التي تلزم بالتأمين الشامل.

وتتطلب آلية تنظيم عمرة الخارج إجراءات محددة، منها: تقديم طلب أداء العمرة مع كامل البيانات الشخصية والصحية، بحد أقصى 50 شخصًا للمجموعة الواحدة من الدول المسموح بها، وضرورة وجود وكيل عمرة خارجي أو مسوِّق باقات العمرة المتاحة، ومكوّن باقات العمرة المتكاملة ذات الجودة العالية، وحجز الرحلات الجوية بناء على العرض والطلب من كل دولة.

ويرتكز النموذج التشغيلي على تصنيف الإجراءات الوقائية والاشتراطات للدول التي يقدم منها المعتمرون، والطاقة الاستيعابية المحددة لعمرة الخارج، وتنظيم قدوم المعتمرين على شكل مجموعات، ومنصات التسويق المتاحة لشراء الخدمات (B2B)، فبروتوكولات العمرة والتصنيف النوعي والكمي للخدمات وضوابط تقديمها.

وفي تصنيف الإجراءات الوقائية قامت وزارتا الحج والعمرة والصحة، والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، بتصنيف الدول التي يأتي منها المعتمرون إلى مستويات، تتم مراجعتها بشكل دوري، بما يستجد في مستوى تطوُّر فيروس كورونا "كوفيد-19" فيها.

وفيما يختص بحجز مواعيد العمرة والزيارة فإنه يتم حجز 10 آلاف معتمر في اليوم الواحد، وتكون عدد المجموعات 500 مجموعة في اليوم، بواقع 20 معتمرًا في كل مجموعة، ويتم استيعاب 32 مجموعة في الفترة الزمنية الواحدة، بواقع ست فترات في اليوم الواحد.

وبحسب بروتوكول استحقاق العمرة، فإن الفئة العمرية المسموح لها بالقدوم للعمرة من الخارج من 18 سنة إلى 50 سنة، وفقًا لاشتراطات وزارة الصحة، وفرضت تقديم شهادة فحص (PCR) بنتيجة سلبية، تُثبت خلوّهم من فيروس كورونا المستجد، تم إصدارها من مختبر موثوق من دولة المعتمر لا تتجاوز 72 ساعة منذ وقت أخذ العينة حتى وقت المغادرة إلى السعودية، مع الحجز المسبق في الحرمين الشريفين لأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام وزيارة المسجد النبوي والصلاة في الروض الشريفة وفقًا للضوابط والطاقة الاستيعابية المعتمدة في تطبيق "اعتمرنا"، وحجز طيران مؤكد للذهاب والعودة.

فيما تشمل المكونات الإلزامية لباقة الخدمات لكل معتمر حجز سكن شامل لخدمة الإعاشة بواقع (3) وجبات Full Board خلال مدة الاعتزال الصحي، ثلاثة أيام بحد أقصى، والنقل بين المنافذ والسكن، والتأمين الشامل، وخدمات ميدانية شاملة التنقل بين الحرم والسكن والميقات، وقائدًا مرشدًا لكل مجموعة.