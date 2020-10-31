النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

غدًا.. السعودية تبدأ استقبال المعتمرين من الخارج.. و"الحج" تشدِّد على آلية العمرة الآمنة وضوابط الخدمة

يتم حجز 10 آلاف معتمر في اليوم الواحد بواقع 500 مجموعة يوميًّا

تفتح السعودية أبوابها أمام المعتمرين من الخارج بدءًا من غد الأحد بعد تعليق العمرة بسبب ما فرضته جائحة كورونا منذ نحو ثمانية أشهر.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد غردت بأنه "‏تتشرف السعودية باستقبال ضيوف الرحمن القادمين من الخارج بتاريخ 1442/3/15-2020/11/1". وشدَّدت على آلية العمرة الآمنة، وضوابط تقديم الخدمة بما يضمن سلامة وصحة الإنسان، وذلك من خلال توضيح مهام شركاء النجاح من شركات العمرة الداخلية ووكلائهم الخارجيين المؤهلين.

وتشمل باقة معتمري الخارج المتكاملة: تنظيم وجدولة رحلات الطيران من خارج السعودية على الخطوط السعودية، حسب الطاقة التشغيلية، وبالإجراءات الاحترازية، وخدمة الاستقبال في المطارات والمنافذ بواسطة الشركات المعتمدة، وخدمة النقل من المنافذ إلى المساكن، إضافة إلى النقل للحرمين للمناسك والصلوات باستخدام المركبات المهيَّأة بمعايير النقل الصحي الآمن، وخدمة الإسكان في دور الإيواء المصنفة ثلاثة نجوم فأكثر، والواقعة في المنطقة المركزية، ثم خدمة العمرة الآمنة، والإرشاد والتوجيه، فالخدمات الخاصة التي تلزم بالتأمين الشامل.

وتتطلب آلية تنظيم عمرة الخارج إجراءات محددة، منها: تقديم طلب أداء العمرة مع كامل البيانات الشخصية والصحية، بحد أقصى 50 شخصًا للمجموعة الواحدة من الدول المسموح بها، وضرورة وجود وكيل عمرة خارجي أو مسوِّق باقات العمرة المتاحة، ومكوّن باقات العمرة المتكاملة ذات الجودة العالية، وحجز الرحلات الجوية بناء على العرض والطلب من كل دولة.

ويرتكز النموذج التشغيلي على تصنيف الإجراءات الوقائية والاشتراطات للدول التي يقدم منها المعتمرون، والطاقة الاستيعابية المحددة لعمرة الخارج، وتنظيم قدوم المعتمرين على شكل مجموعات، ومنصات التسويق المتاحة لشراء الخدمات (B2B)، فبروتوكولات العمرة والتصنيف النوعي والكمي للخدمات وضوابط تقديمها.

وفي تصنيف الإجراءات الوقائية قامت وزارتا الحج والعمرة والصحة، والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، بتصنيف الدول التي يأتي منها المعتمرون إلى مستويات، تتم مراجعتها بشكل دوري، بما يستجد في مستوى تطوُّر فيروس كورونا "كوفيد-19" فيها.

وفيما يختص بحجز مواعيد العمرة والزيارة فإنه يتم حجز 10 آلاف معتمر في اليوم الواحد، وتكون عدد المجموعات 500 مجموعة في اليوم، بواقع 20 معتمرًا في كل مجموعة، ويتم استيعاب 32 مجموعة في الفترة الزمنية الواحدة، بواقع ست فترات في اليوم الواحد.

وبحسب بروتوكول استحقاق العمرة، فإن الفئة العمرية المسموح لها بالقدوم للعمرة من الخارج من 18 سنة إلى 50 سنة، وفقًا لاشتراطات وزارة الصحة، وفرضت تقديم شهادة فحص (PCR) بنتيجة سلبية، تُثبت خلوّهم من فيروس كورونا المستجد، تم إصدارها من مختبر موثوق من دولة المعتمر لا تتجاوز 72 ساعة منذ وقت أخذ العينة حتى وقت المغادرة إلى السعودية، مع الحجز المسبق في الحرمين الشريفين لأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام وزيارة المسجد النبوي والصلاة في الروض الشريفة وفقًا للضوابط والطاقة الاستيعابية المعتمدة في تطبيق "اعتمرنا"، وحجز طيران مؤكد للذهاب والعودة.

فيما تشمل المكونات الإلزامية لباقة الخدمات لكل معتمر حجز سكن شامل لخدمة الإعاشة بواقع (3) وجبات Full Board خلال مدة الاعتزال الصحي، ثلاثة أيام بحد أقصى، والنقل بين المنافذ والسكن، والتأمين الشامل، وخدمات ميدانية شاملة التنقل بين الحرم والسكن والميقات، وقائدًا مرشدًا لكل مجموعة.

وزارة الحج والعمرة فيروس كورونا الجديد ضيوف الرحمن المسجد الحرام

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
غدًا.. السعودية تبدأ استقبال المعتمرين من الخارج.. و"الحج" تشدِّد على آلية العمرة الآمنة وضوابط الخدمة
سبق

تفتح السعودية أبوابها أمام المعتمرين من الخارج بدءًا من غد الأحد بعد تعليق العمرة بسبب ما فرضته جائحة كورونا منذ نحو ثمانية أشهر.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد غردت بأنه "‏تتشرف السعودية باستقبال ضيوف الرحمن القادمين من الخارج بتاريخ 1442/3/15-2020/11/1". وشدَّدت على آلية العمرة الآمنة، وضوابط تقديم الخدمة بما يضمن سلامة وصحة الإنسان، وذلك من خلال توضيح مهام شركاء النجاح من شركات العمرة الداخلية ووكلائهم الخارجيين المؤهلين.

وتشمل باقة معتمري الخارج المتكاملة: تنظيم وجدولة رحلات الطيران من خارج السعودية على الخطوط السعودية، حسب الطاقة التشغيلية، وبالإجراءات الاحترازية، وخدمة الاستقبال في المطارات والمنافذ بواسطة الشركات المعتمدة، وخدمة النقل من المنافذ إلى المساكن، إضافة إلى النقل للحرمين للمناسك والصلوات باستخدام المركبات المهيَّأة بمعايير النقل الصحي الآمن، وخدمة الإسكان في دور الإيواء المصنفة ثلاثة نجوم فأكثر، والواقعة في المنطقة المركزية، ثم خدمة العمرة الآمنة، والإرشاد والتوجيه، فالخدمات الخاصة التي تلزم بالتأمين الشامل.

وتتطلب آلية تنظيم عمرة الخارج إجراءات محددة، منها: تقديم طلب أداء العمرة مع كامل البيانات الشخصية والصحية، بحد أقصى 50 شخصًا للمجموعة الواحدة من الدول المسموح بها، وضرورة وجود وكيل عمرة خارجي أو مسوِّق باقات العمرة المتاحة، ومكوّن باقات العمرة المتكاملة ذات الجودة العالية، وحجز الرحلات الجوية بناء على العرض والطلب من كل دولة.

ويرتكز النموذج التشغيلي على تصنيف الإجراءات الوقائية والاشتراطات للدول التي يقدم منها المعتمرون، والطاقة الاستيعابية المحددة لعمرة الخارج، وتنظيم قدوم المعتمرين على شكل مجموعات، ومنصات التسويق المتاحة لشراء الخدمات (B2B)، فبروتوكولات العمرة والتصنيف النوعي والكمي للخدمات وضوابط تقديمها.

وفي تصنيف الإجراءات الوقائية قامت وزارتا الحج والعمرة والصحة، والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، بتصنيف الدول التي يأتي منها المعتمرون إلى مستويات، تتم مراجعتها بشكل دوري، بما يستجد في مستوى تطوُّر فيروس كورونا "كوفيد-19" فيها.

وفيما يختص بحجز مواعيد العمرة والزيارة فإنه يتم حجز 10 آلاف معتمر في اليوم الواحد، وتكون عدد المجموعات 500 مجموعة في اليوم، بواقع 20 معتمرًا في كل مجموعة، ويتم استيعاب 32 مجموعة في الفترة الزمنية الواحدة، بواقع ست فترات في اليوم الواحد.

وبحسب بروتوكول استحقاق العمرة، فإن الفئة العمرية المسموح لها بالقدوم للعمرة من الخارج من 18 سنة إلى 50 سنة، وفقًا لاشتراطات وزارة الصحة، وفرضت تقديم شهادة فحص (PCR) بنتيجة سلبية، تُثبت خلوّهم من فيروس كورونا المستجد، تم إصدارها من مختبر موثوق من دولة المعتمر لا تتجاوز 72 ساعة منذ وقت أخذ العينة حتى وقت المغادرة إلى السعودية، مع الحجز المسبق في الحرمين الشريفين لأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام وزيارة المسجد النبوي والصلاة في الروض الشريفة وفقًا للضوابط والطاقة الاستيعابية المعتمدة في تطبيق "اعتمرنا"، وحجز طيران مؤكد للذهاب والعودة.

فيما تشمل المكونات الإلزامية لباقة الخدمات لكل معتمر حجز سكن شامل لخدمة الإعاشة بواقع (3) وجبات Full Board خلال مدة الاعتزال الصحي، ثلاثة أيام بحد أقصى، والنقل بين المنافذ والسكن، والتأمين الشامل، وخدمات ميدانية شاملة التنقل بين الحرم والسكن والميقات، وقائدًا مرشدًا لكل مجموعة.

31 أكتوبر 2020 - 14 ربيع الأول 1442
09:42 PM

غدًا.. السعودية تبدأ استقبال المعتمرين من الخارج.. و"الحج" تشدِّد على آلية العمرة الآمنة وضوابط الخدمة

يتم حجز 10 آلاف معتمر في اليوم الواحد بواقع 500 مجموعة يوميًّا

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
2,883

تفتح السعودية أبوابها أمام المعتمرين من الخارج بدءًا من غد الأحد بعد تعليق العمرة بسبب ما فرضته جائحة كورونا منذ نحو ثمانية أشهر.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد غردت بأنه "‏تتشرف السعودية باستقبال ضيوف الرحمن القادمين من الخارج بتاريخ 1442/3/15-2020/11/1". وشدَّدت على آلية العمرة الآمنة، وضوابط تقديم الخدمة بما يضمن سلامة وصحة الإنسان، وذلك من خلال توضيح مهام شركاء النجاح من شركات العمرة الداخلية ووكلائهم الخارجيين المؤهلين.

وتشمل باقة معتمري الخارج المتكاملة: تنظيم وجدولة رحلات الطيران من خارج السعودية على الخطوط السعودية، حسب الطاقة التشغيلية، وبالإجراءات الاحترازية، وخدمة الاستقبال في المطارات والمنافذ بواسطة الشركات المعتمدة، وخدمة النقل من المنافذ إلى المساكن، إضافة إلى النقل للحرمين للمناسك والصلوات باستخدام المركبات المهيَّأة بمعايير النقل الصحي الآمن، وخدمة الإسكان في دور الإيواء المصنفة ثلاثة نجوم فأكثر، والواقعة في المنطقة المركزية، ثم خدمة العمرة الآمنة، والإرشاد والتوجيه، فالخدمات الخاصة التي تلزم بالتأمين الشامل.

وتتطلب آلية تنظيم عمرة الخارج إجراءات محددة، منها: تقديم طلب أداء العمرة مع كامل البيانات الشخصية والصحية، بحد أقصى 50 شخصًا للمجموعة الواحدة من الدول المسموح بها، وضرورة وجود وكيل عمرة خارجي أو مسوِّق باقات العمرة المتاحة، ومكوّن باقات العمرة المتكاملة ذات الجودة العالية، وحجز الرحلات الجوية بناء على العرض والطلب من كل دولة.

ويرتكز النموذج التشغيلي على تصنيف الإجراءات الوقائية والاشتراطات للدول التي يقدم منها المعتمرون، والطاقة الاستيعابية المحددة لعمرة الخارج، وتنظيم قدوم المعتمرين على شكل مجموعات، ومنصات التسويق المتاحة لشراء الخدمات (B2B)، فبروتوكولات العمرة والتصنيف النوعي والكمي للخدمات وضوابط تقديمها.

وفي تصنيف الإجراءات الوقائية قامت وزارتا الحج والعمرة والصحة، والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، بتصنيف الدول التي يأتي منها المعتمرون إلى مستويات، تتم مراجعتها بشكل دوري، بما يستجد في مستوى تطوُّر فيروس كورونا "كوفيد-19" فيها.

وفيما يختص بحجز مواعيد العمرة والزيارة فإنه يتم حجز 10 آلاف معتمر في اليوم الواحد، وتكون عدد المجموعات 500 مجموعة في اليوم، بواقع 20 معتمرًا في كل مجموعة، ويتم استيعاب 32 مجموعة في الفترة الزمنية الواحدة، بواقع ست فترات في اليوم الواحد.

وبحسب بروتوكول استحقاق العمرة، فإن الفئة العمرية المسموح لها بالقدوم للعمرة من الخارج من 18 سنة إلى 50 سنة، وفقًا لاشتراطات وزارة الصحة، وفرضت تقديم شهادة فحص (PCR) بنتيجة سلبية، تُثبت خلوّهم من فيروس كورونا المستجد، تم إصدارها من مختبر موثوق من دولة المعتمر لا تتجاوز 72 ساعة منذ وقت أخذ العينة حتى وقت المغادرة إلى السعودية، مع الحجز المسبق في الحرمين الشريفين لأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام وزيارة المسجد النبوي والصلاة في الروض الشريفة وفقًا للضوابط والطاقة الاستيعابية المعتمدة في تطبيق "اعتمرنا"، وحجز طيران مؤكد للذهاب والعودة.

فيما تشمل المكونات الإلزامية لباقة الخدمات لكل معتمر حجز سكن شامل لخدمة الإعاشة بواقع (3) وجبات Full Board خلال مدة الاعتزال الصحي، ثلاثة أيام بحد أقصى، والنقل بين المنافذ والسكن، والتأمين الشامل، وخدمات ميدانية شاملة التنقل بين الحرم والسكن والميقات، وقائدًا مرشدًا لكل مجموعة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,403
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,793
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,720
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,872

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

عبدالغني الشيخ
لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

حسن آل عمير
النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

علي آل شرمة
تحمُّل ضريبة المسكن..!

تحمُّل ضريبة المسكن..!

أحمد عجب
فاكهة الأبجدية-1

فاكهة الأبجدية-1

محمد الرطيان
"دبلوماسية البنغ بونغ"

"دبلوماسية البنغ بونغ"

عبدالسلام المشيطي
السنافر..!

السنافر..!

بدر الغامدي
الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

غسان محمد عسيلان
أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

ماجد البريكان
ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

حواء القرني
كفاكم أيها الأتراك!!

كفاكم أيها الأتراك!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة