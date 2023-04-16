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مستشفى الأفلاج يشكر المشاركين على إخماد حريق مستودع طبي

ساهمت البلدية بمعدّات وأكثر من 50 عاملًا

شكرت إدارة مستشفى الأفلاج، الجهات المشاركة في إخماد حريق نشب، صباح اليوم، في مستودع مستلزمات طبية، بسبب ماس كهربائي.

وثمّن مدير مستشفى الأفلاج العام إبراهيم سحمان آل شريد، لمحافظ الأفلاج تركي الهزاني؛ حرصه ومتابعته منذ نشوب الحريق بالمستودع حتى تم إخماده.

وقدّم شكره لجميع الجهات المشاركة في إخماد الحريق "الدفاع المدني وبلدية الأفلاج والهلال الأحمر والجهات الأمنية الأخرى".

يذكر أن بلدية الأفلاج شاركت بمعدات وأكثر من 50 عاملًا.

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مستشفى الأفلاج يشكر المشاركين على إخماد حريق مستودع طبي
سبق

شكرت إدارة مستشفى الأفلاج، الجهات المشاركة في إخماد حريق نشب، صباح اليوم، في مستودع مستلزمات طبية، بسبب ماس كهربائي.

وثمّن مدير مستشفى الأفلاج العام إبراهيم سحمان آل شريد، لمحافظ الأفلاج تركي الهزاني؛ حرصه ومتابعته منذ نشوب الحريق بالمستودع حتى تم إخماده.

وقدّم شكره لجميع الجهات المشاركة في إخماد الحريق "الدفاع المدني وبلدية الأفلاج والهلال الأحمر والجهات الأمنية الأخرى".

يذكر أن بلدية الأفلاج شاركت بمعدات وأكثر من 50 عاملًا.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
04:58 PM

مستشفى الأفلاج يشكر المشاركين على إخماد حريق مستودع طبي

ساهمت البلدية بمعدّات وأكثر من 50 عاملًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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شكرت إدارة مستشفى الأفلاج، الجهات المشاركة في إخماد حريق نشب، صباح اليوم، في مستودع مستلزمات طبية، بسبب ماس كهربائي.

وثمّن مدير مستشفى الأفلاج العام إبراهيم سحمان آل شريد، لمحافظ الأفلاج تركي الهزاني؛ حرصه ومتابعته منذ نشوب الحريق بالمستودع حتى تم إخماده.

وقدّم شكره لجميع الجهات المشاركة في إخماد الحريق "الدفاع المدني وبلدية الأفلاج والهلال الأحمر والجهات الأمنية الأخرى".

يذكر أن بلدية الأفلاج شاركت بمعدات وأكثر من 50 عاملًا.

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