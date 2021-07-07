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مصر تقرّ تأشيرة إلكترونية للسعوديين.. تعرف على المدة والقيمة

إضافة 28 جنسية جديدة

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية عن إضافة 28 جنسية جديدة إلى قائمة 46 جنسية تشملها منظومة الحصول على التأشيرة السياحية إلكترونياً، ليصبح إجمالي عدد الجنسيات التي يمكن لها الحصول على التأشيرة إلكترونياً 74 جنسية حول العالم منها المملكة العربية السعودية؛ لتيسير إجراءات الحصول على التأشيرة السياحية، كما يمكن للسعوديين الحصول عليها عند الوصول إلى المطارات المصرية.

وصرّحت غادة شلبي نائب وزير السياحة بأن بوابة الحصول على التأشيرة السياحية إلكترونياً مدعمة بـ8 لغات، كما أنها تتيح الإجابة عن استفسارات السائحين المختلفة مع إتاحة ميزة الدفع الإلكترونى المؤمّن لسداد قيمة التأشيرة السياحية، وهي 100 ريال سعودي بما يوازي 25 دولاراً أمريكياً للسفرة الواحدة، أو 60 دولاراً متعددة السفرات؛ حيث إنه يتم إصدار التأشيرة في مدة أقصاها 7 أيام.

وأضافت نائب الوزير أنه من المتوقع أن يكون لهذه الإجراءات أثر إيجابي في زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر، مشيرةً إلى أن السائح يستطيع الحصول على التأشيرة الإلكترونية عند الوصول للمطارات المصرية.

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مصر تقرّ تأشيرة إلكترونية للسعوديين.. تعرف على المدة والقيمة
سبق

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية عن إضافة 28 جنسية جديدة إلى قائمة 46 جنسية تشملها منظومة الحصول على التأشيرة السياحية إلكترونياً، ليصبح إجمالي عدد الجنسيات التي يمكن لها الحصول على التأشيرة إلكترونياً 74 جنسية حول العالم منها المملكة العربية السعودية؛ لتيسير إجراءات الحصول على التأشيرة السياحية، كما يمكن للسعوديين الحصول عليها عند الوصول إلى المطارات المصرية.

وصرّحت غادة شلبي نائب وزير السياحة بأن بوابة الحصول على التأشيرة السياحية إلكترونياً مدعمة بـ8 لغات، كما أنها تتيح الإجابة عن استفسارات السائحين المختلفة مع إتاحة ميزة الدفع الإلكترونى المؤمّن لسداد قيمة التأشيرة السياحية، وهي 100 ريال سعودي بما يوازي 25 دولاراً أمريكياً للسفرة الواحدة، أو 60 دولاراً متعددة السفرات؛ حيث إنه يتم إصدار التأشيرة في مدة أقصاها 7 أيام.

وأضافت نائب الوزير أنه من المتوقع أن يكون لهذه الإجراءات أثر إيجابي في زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر، مشيرةً إلى أن السائح يستطيع الحصول على التأشيرة الإلكترونية عند الوصول للمطارات المصرية.

07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
02:19 PM

مصر تقرّ تأشيرة إلكترونية للسعوديين.. تعرف على المدة والقيمة

إضافة 28 جنسية جديدة

A A A
خالد خليل - الرياض
0
28,496

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية عن إضافة 28 جنسية جديدة إلى قائمة 46 جنسية تشملها منظومة الحصول على التأشيرة السياحية إلكترونياً، ليصبح إجمالي عدد الجنسيات التي يمكن لها الحصول على التأشيرة إلكترونياً 74 جنسية حول العالم منها المملكة العربية السعودية؛ لتيسير إجراءات الحصول على التأشيرة السياحية، كما يمكن للسعوديين الحصول عليها عند الوصول إلى المطارات المصرية.

وصرّحت غادة شلبي نائب وزير السياحة بأن بوابة الحصول على التأشيرة السياحية إلكترونياً مدعمة بـ8 لغات، كما أنها تتيح الإجابة عن استفسارات السائحين المختلفة مع إتاحة ميزة الدفع الإلكترونى المؤمّن لسداد قيمة التأشيرة السياحية، وهي 100 ريال سعودي بما يوازي 25 دولاراً أمريكياً للسفرة الواحدة، أو 60 دولاراً متعددة السفرات؛ حيث إنه يتم إصدار التأشيرة في مدة أقصاها 7 أيام.

وأضافت نائب الوزير أنه من المتوقع أن يكون لهذه الإجراءات أثر إيجابي في زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر، مشيرةً إلى أن السائح يستطيع الحصول على التأشيرة الإلكترونية عند الوصول للمطارات المصرية.

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