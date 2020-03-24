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النيابة العامة توجّه بالقبض على الفتاة المحرّضة على مخالفة منع التجول

قالت: نتابع كل ما هو مُنْطوٍ على سلوكيات مجرّمة وانتهاك للأمر الملكي

وجّهت النيابة العامة، بالقبض على الفتاة التي ظهرت في مقطع فيديو تحرض على مخالفة الأمر الملكي الصادر بمنع التجول.

وتفصيلًا، أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه بناءً على ما تم رفعه من قِبَل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن محتواه قيام فتاة بإنتاج مقطع فيديو مصور، تُحرّض فيه على مخالفة الأمر الملكي الصادر بمنع التجول.

وأنه بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد أصدرت النيابة العامة أمرها بتحريك الدعوى الجزائية العامة استنادًا إلى لمادة (١٧) من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال طِبقًا للمواد (٢٤، ٢٧، ٢٨) من ذات النظام، بعد القيام بإجراءات البحث والتحري والتحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهرت به؛ والقبض على المعنية فيه واستكمال الموجب النظامية بحقها.

وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة تتابع كل ما هو منطوٍ على سلوكيات مجرّمة وما فيه انتهاك للأمر الملكي الصادر بحظر التجول والتعليمات المتعلقة به، والتحريض على عدم الالتزام بذلك، وأن النيابة العامة لن تتهاون، وستطبق الأنظمة بكل حزم على المتجاوز في هذا الشأن.

النيابة العامة حظر التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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النيابة العامة توجّه بالقبض على الفتاة المحرّضة على مخالفة منع التجول
سبق

وجّهت النيابة العامة، بالقبض على الفتاة التي ظهرت في مقطع فيديو تحرض على مخالفة الأمر الملكي الصادر بمنع التجول.

وتفصيلًا، أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه بناءً على ما تم رفعه من قِبَل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن محتواه قيام فتاة بإنتاج مقطع فيديو مصور، تُحرّض فيه على مخالفة الأمر الملكي الصادر بمنع التجول.

وأنه بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد أصدرت النيابة العامة أمرها بتحريك الدعوى الجزائية العامة استنادًا إلى لمادة (١٧) من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال طِبقًا للمواد (٢٤، ٢٧، ٢٨) من ذات النظام، بعد القيام بإجراءات البحث والتحري والتحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهرت به؛ والقبض على المعنية فيه واستكمال الموجب النظامية بحقها.

وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة تتابع كل ما هو منطوٍ على سلوكيات مجرّمة وما فيه انتهاك للأمر الملكي الصادر بحظر التجول والتعليمات المتعلقة به، والتحريض على عدم الالتزام بذلك، وأن النيابة العامة لن تتهاون، وستطبق الأنظمة بكل حزم على المتجاوز في هذا الشأن.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
12:25 PM

النيابة العامة توجّه بالقبض على الفتاة المحرّضة على مخالفة منع التجول

قالت: نتابع كل ما هو مُنْطوٍ على سلوكيات مجرّمة وانتهاك للأمر الملكي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
23
32,853

وجّهت النيابة العامة، بالقبض على الفتاة التي ظهرت في مقطع فيديو تحرض على مخالفة الأمر الملكي الصادر بمنع التجول.

وتفصيلًا، أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه بناءً على ما تم رفعه من قِبَل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن محتواه قيام فتاة بإنتاج مقطع فيديو مصور، تُحرّض فيه على مخالفة الأمر الملكي الصادر بمنع التجول.

وأنه بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد أصدرت النيابة العامة أمرها بتحريك الدعوى الجزائية العامة استنادًا إلى لمادة (١٧) من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال طِبقًا للمواد (٢٤، ٢٧، ٢٨) من ذات النظام، بعد القيام بإجراءات البحث والتحري والتحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهرت به؛ والقبض على المعنية فيه واستكمال الموجب النظامية بحقها.

وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة تتابع كل ما هو منطوٍ على سلوكيات مجرّمة وما فيه انتهاك للأمر الملكي الصادر بحظر التجول والتعليمات المتعلقة به، والتحريض على عدم الالتزام بذلك، وأن النيابة العامة لن تتهاون، وستطبق الأنظمة بكل حزم على المتجاوز في هذا الشأن.

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