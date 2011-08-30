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في الجولة 28 من الدوري  .. الاتحاد والفتح .. تعادل لايخدم الطرفين

تعادل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم مع مستضيفه فريق الفتح بنتيجة 1/1 في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أنهى الفتح شوط المباراة الأول بالتقدم لصالحه بهدف ،جاء بقدم ميتشيل فريدي ، عند الدقيقة 41 من تسديدة على حدود منطقة الجزاء استقرت في شباك الاتحاد.

‏وفي الشوط الثاني وتحديداً عن الدقيقة 49 تمكن رومارينهو من ادراك هدف التعادل لصالح الاتحاد بعد تلقيه كرة بينيه ليودعها الشباك.

شهد اللقاء طرداً بالبطاقة الحمراء للاعب الاتحاد عبد العزيز البيشي عند الدقيقة 38 من زمن الشوط الاول.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في الجولة 28 من الدوري  .. الاتحاد والفتح .. تعادل لايخدم الطرفين
سبق

تعادل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم مع مستضيفه فريق الفتح بنتيجة 1/1 في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أنهى الفتح شوط المباراة الأول بالتقدم لصالحه بهدف ،جاء بقدم ميتشيل فريدي ، عند الدقيقة 41 من تسديدة على حدود منطقة الجزاء استقرت في شباك الاتحاد.

‏وفي الشوط الثاني وتحديداً عن الدقيقة 49 تمكن رومارينهو من ادراك هدف التعادل لصالح الاتحاد بعد تلقيه كرة بينيه ليودعها الشباك.

شهد اللقاء طرداً بالبطاقة الحمراء للاعب الاتحاد عبد العزيز البيشي عند الدقيقة 38 من زمن الشوط الاول.

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
09:01 PM

في الجولة 28 من الدوري  .. الاتحاد والفتح .. تعادل لايخدم الطرفين

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
4
1,440

تعادل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم مع مستضيفه فريق الفتح بنتيجة 1/1 في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أنهى الفتح شوط المباراة الأول بالتقدم لصالحه بهدف ،جاء بقدم ميتشيل فريدي ، عند الدقيقة 41 من تسديدة على حدود منطقة الجزاء استقرت في شباك الاتحاد.

‏وفي الشوط الثاني وتحديداً عن الدقيقة 49 تمكن رومارينهو من ادراك هدف التعادل لصالح الاتحاد بعد تلقيه كرة بينيه ليودعها الشباك.

شهد اللقاء طرداً بالبطاقة الحمراء للاعب الاتحاد عبد العزيز البيشي عند الدقيقة 38 من زمن الشوط الاول.

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