اليابان .. فيضانات عارمة تضرب شمال شرقي البلاد

إبلاغ عشرات الآلاف من الأشخاص بإخلاء منازلهم

أعلنت السلطات اليابانية أنه تم إبلاغ عشرات الآلاف من الأشخاص في شمال شرقي اليابان بإخلاء منازلهم، اليوم الأربعاء، حيث تسبّب هطول قياسي للأمطار في حدوث فيضانات عارمة.

وتسبّبت الأمطار الغزيرة في فيضان نهر موجامي خارج ضفتيه في مقاطعة ياماجاتا، لتغمر المياه المنازل والطرق، حسبما أظهرت لقطات مصوّرة.

ويحاول السكان المحليون الاحتماء وفي الوقت نفسه الاحتفاظ بالتباعد الاجتماعي وسط مخاوف من جائحة كورونا.

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية من حدوث فيضانات وانهيارات طينية وارتفاع منسوب مياه الأنهاء حيث تسبّب الموسم المطير في هطول أمطار قياسية على بعض مناطق الشمال الشرقي.