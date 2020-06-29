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بقيادة حمدالله وجوليانو.. تدريبات النصر تنطلق

استأنف فريق النصر الأول لكرة القدم تدريباته، وجاءت العودة بعد إجراء اللاعبين والجهاز الفني كافة الاختبارات الطبية للعودة وفقاً البروتوكول الصحي الملزم من وزارة الرياضة.
وشارك في الحصة الأولى للفريق المحترفين الأجانب في مقدمتهم المغربي عبدالرزاق حمدالله والبرازيلي جوليانو وحارس المرمى الأسترالي براد جونز، واشتمل المران على الجري حول الملعب وتدريبات لرفع معدلات اللياقة، ومن ثم أدى اللاعبون عدد من التدريبات التكتيكية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بقيادة حمدالله وجوليانو.. تدريبات النصر تنطلق
سبق

استأنف فريق النصر الأول لكرة القدم تدريباته، وجاءت العودة بعد إجراء اللاعبين والجهاز الفني كافة الاختبارات الطبية للعودة وفقاً البروتوكول الصحي الملزم من وزارة الرياضة.
وشارك في الحصة الأولى للفريق المحترفين الأجانب في مقدمتهم المغربي عبدالرزاق حمدالله والبرازيلي جوليانو وحارس المرمى الأسترالي براد جونز، واشتمل المران على الجري حول الملعب وتدريبات لرفع معدلات اللياقة، ومن ثم أدى اللاعبون عدد من التدريبات التكتيكية.

29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
12:19 AM

بقيادة حمدالله وجوليانو.. تدريبات النصر تنطلق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,687

استأنف فريق النصر الأول لكرة القدم تدريباته، وجاءت العودة بعد إجراء اللاعبين والجهاز الفني كافة الاختبارات الطبية للعودة وفقاً البروتوكول الصحي الملزم من وزارة الرياضة.
وشارك في الحصة الأولى للفريق المحترفين الأجانب في مقدمتهم المغربي عبدالرزاق حمدالله والبرازيلي جوليانو وحارس المرمى الأسترالي براد جونز، واشتمل المران على الجري حول الملعب وتدريبات لرفع معدلات اللياقة، ومن ثم أدى اللاعبون عدد من التدريبات التكتيكية.

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