بقيادة حمدالله وجوليانو.. تدريبات النصر تنطلق

استأنف فريق النصر الأول لكرة القدم تدريباته، وجاءت العودة بعد إجراء اللاعبين والجهاز الفني كافة الاختبارات الطبية للعودة وفقاً البروتوكول الصحي الملزم من وزارة الرياضة.

وشارك في الحصة الأولى للفريق المحترفين الأجانب في مقدمتهم المغربي عبدالرزاق حمدالله والبرازيلي جوليانو وحارس المرمى الأسترالي براد جونز، واشتمل المران على الجري حول الملعب وتدريبات لرفع معدلات اللياقة، ومن ثم أدى اللاعبون عدد من التدريبات التكتيكية.