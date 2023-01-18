النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"شرطة عسير" تحقِّق في جريمة قتل امرأة على يدَيْ زوجها بأبها

فتحت تحقيقاتها لكشف ملابسات القضية وتفاصيلها

تحقِّق الأجهزة الأمنية بأبها في منطقة عسير في جريمة قتل، وقعت مساء أمس الجمعة؛ إذ قُتلت امرأة طعنًا على يد زوجها.

وأكدت المصادر أن مواطنًا قام بطعن زوجته؛ وهو ما أدى إلى وفاتها في مدينة أبها. وباشرت الجهات الأمنية الموقع، وفتحت تحقيقاتها لكشف ملابسات القضية وتفاصيلها، وتم القبض على الجاني.

جريمة قتل الجهات الأمنية عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"شرطة عسير" تحقِّق في جريمة قتل امرأة على يدَيْ زوجها بأبها
سبق

تحقِّق الأجهزة الأمنية بأبها في منطقة عسير في جريمة قتل، وقعت مساء أمس الجمعة؛ إذ قُتلت امرأة طعنًا على يد زوجها.

وأكدت المصادر أن مواطنًا قام بطعن زوجته؛ وهو ما أدى إلى وفاتها في مدينة أبها. وباشرت الجهات الأمنية الموقع، وفتحت تحقيقاتها لكشف ملابسات القضية وتفاصيلها، وتم القبض على الجاني.

18 يناير 2020 - 23 جمادى الأول 1441
02:14 AM

"شرطة عسير" تحقِّق في جريمة قتل امرأة على يدَيْ زوجها بأبها

فتحت تحقيقاتها لكشف ملابسات القضية وتفاصيلها

A A A
سعود الدعجاني - عسير
4
2,724

تحقِّق الأجهزة الأمنية بأبها في منطقة عسير في جريمة قتل، وقعت مساء أمس الجمعة؛ إذ قُتلت امرأة طعنًا على يد زوجها.

وأكدت المصادر أن مواطنًا قام بطعن زوجته؛ وهو ما أدى إلى وفاتها في مدينة أبها. وباشرت الجهات الأمنية الموقع، وفتحت تحقيقاتها لكشف ملابسات القضية وتفاصيلها، وتم القبض على الجاني.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,933
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,016
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,436
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,068

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة