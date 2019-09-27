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المحمدي: حققنا غايتنا بعدم استقبال أي هدف.. ومدرب النصر غيَّر طريقة لعبه

قال صالح المحمدي، مدرب الأهلي، عقب نهاية مباراة فريقه مع النصر: كنا نريد تحقيق النقاط الثلاث من مواجهة اليوم، وقمنا خلال الأيام الماضية بدراسة نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس. ومدرب المنافس قام بتغيير طريقة لعبه في منتصف الشوط الأول.

وتابع: أضاع الفريق عددًا من الفرص المحققة للتسجيل، خاصة في الشوط الأول. وأشكر اللاعبين على أدائهم وروحهم العالية طوال أوقات المباراة. مكسب الفريق اليوم هو الحفاظ على شباكنا نظيفة للمباراة الثانية على التوالي، وهذا أمر مهم للغاية.

وأضاف: قمنا بعمل لا مركزية هجومية في الشوط الثاني بإعطاء حرية الحركة للثنائي دجانيني وبلايلي، وعبدالفتاح عسيري قدم مباراة مميزة في الوسط الهجومي. وفضلت دخول حسين المقهوى في الشوط الثاني بعد انخفاض المستوى اللياقي لبلايلي.

وأوضح المحمدي أن فريقه قام بعمل كبير في التنظيم الدفاعي خلال المرحلة الماضية، وهذه ثاني مباراة له مع الفريق بعد لقاء الفتح، وأنه يعد الجماهير بعمل كبير في المرحلة القادمة من خلال تحسين الأداء العام. مؤكدًا أن أفضل خيار له في وسط الملعب من خلال الخيارات المتاحة في الفترة الماضية هو الثنائي دى سوزا ونوح الموسى.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المحمدي: حققنا غايتنا بعدم استقبال أي هدف.. ومدرب النصر غيَّر طريقة لعبه
سبق

قال صالح المحمدي، مدرب الأهلي، عقب نهاية مباراة فريقه مع النصر: كنا نريد تحقيق النقاط الثلاث من مواجهة اليوم، وقمنا خلال الأيام الماضية بدراسة نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس. ومدرب المنافس قام بتغيير طريقة لعبه في منتصف الشوط الأول.

وتابع: أضاع الفريق عددًا من الفرص المحققة للتسجيل، خاصة في الشوط الأول. وأشكر اللاعبين على أدائهم وروحهم العالية طوال أوقات المباراة. مكسب الفريق اليوم هو الحفاظ على شباكنا نظيفة للمباراة الثانية على التوالي، وهذا أمر مهم للغاية.

وأضاف: قمنا بعمل لا مركزية هجومية في الشوط الثاني بإعطاء حرية الحركة للثنائي دجانيني وبلايلي، وعبدالفتاح عسيري قدم مباراة مميزة في الوسط الهجومي. وفضلت دخول حسين المقهوى في الشوط الثاني بعد انخفاض المستوى اللياقي لبلايلي.

وأوضح المحمدي أن فريقه قام بعمل كبير في التنظيم الدفاعي خلال المرحلة الماضية، وهذه ثاني مباراة له مع الفريق بعد لقاء الفتح، وأنه يعد الجماهير بعمل كبير في المرحلة القادمة من خلال تحسين الأداء العام. مؤكدًا أن أفضل خيار له في وسط الملعب من خلال الخيارات المتاحة في الفترة الماضية هو الثنائي دى سوزا ونوح الموسى.

27 سبتمبر 2019 - 28 محرّم 1441
11:42 PM
اخر تعديل
28 سبتمبر 2019 - 29 محرّم 1441
01:07 AM

المحمدي: حققنا غايتنا بعدم استقبال أي هدف.. ومدرب النصر غيَّر طريقة لعبه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال صالح المحمدي، مدرب الأهلي، عقب نهاية مباراة فريقه مع النصر: كنا نريد تحقيق النقاط الثلاث من مواجهة اليوم، وقمنا خلال الأيام الماضية بدراسة نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس. ومدرب المنافس قام بتغيير طريقة لعبه في منتصف الشوط الأول.

وتابع: أضاع الفريق عددًا من الفرص المحققة للتسجيل، خاصة في الشوط الأول. وأشكر اللاعبين على أدائهم وروحهم العالية طوال أوقات المباراة. مكسب الفريق اليوم هو الحفاظ على شباكنا نظيفة للمباراة الثانية على التوالي، وهذا أمر مهم للغاية.

وأضاف: قمنا بعمل لا مركزية هجومية في الشوط الثاني بإعطاء حرية الحركة للثنائي دجانيني وبلايلي، وعبدالفتاح عسيري قدم مباراة مميزة في الوسط الهجومي. وفضلت دخول حسين المقهوى في الشوط الثاني بعد انخفاض المستوى اللياقي لبلايلي.

وأوضح المحمدي أن فريقه قام بعمل كبير في التنظيم الدفاعي خلال المرحلة الماضية، وهذه ثاني مباراة له مع الفريق بعد لقاء الفتح، وأنه يعد الجماهير بعمل كبير في المرحلة القادمة من خلال تحسين الأداء العام. مؤكدًا أن أفضل خيار له في وسط الملعب من خلال الخيارات المتاحة في الفترة الماضية هو الثنائي دى سوزا ونوح الموسى.

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