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"المطيري" يحصل على اعتراف رسمي من جامعة هارفارد بعد اكتشافه ثغرة خطيرة بنظامها

حظي بإشادة من خبراء ورؤساء شركات كبرى نظير مجهوداتها في رصد الثغرات الأمنية

حصل الشاب السعودي، شديّد بن نواف المطيري، المهتم باكتشاف الثغرات الأمنية، على اعتراف رسمي من جامعة هارفارد الأمريكية؛ وذلك بعد اكتشافه ثغرة عالية الخطورة في نظام الجامعة.

وتفصيلاً، اعتبر "المطيري" هذا الاعتراف الرسمي من جامعة عريقة مثل جامعة هارفارد الأمريكية في بداية سنة 2021م هي بداية عظيمة له في اكتشاف الثغرات.

وقال رئيس أمن المعلومات بالجامعة الأمريكية هارفارد، كريستيان هامر: "شكراً لشديّد نواف على الإبلاغ بمسؤولية عن نقاط الضعف".

وأضاف :" تُقدّر جامعة هارفارد الإبلاغ المسؤول عن مشكلات أمن المعلومات التي تؤثر على أنظمتنا والشبكات.. شكراً لك شديد".

ويُعد "شديّد نواف"، ابن محافظة حفر الباطن، أحد المبدعين والمتميزين في مجال الأمن السيبراني، وقد حصل في يناير 2020م على هدية باحث أمني متميز من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.

وسبق أن تم تكريمه من قبل وزارة الصحة الأسترالية بعد أن اكتشف ثغرة أمنية خطيرة في نظام الوزارة.

وحصل "المطيري" على العديد من العروض الوظيفية، كما حصل على عدة اعترافات رسمية من جهات حكومية وشركات محلية وعالمية، وحظي بإشادة من خبراء ورؤساء شركات كبرى نظير المجهودات التي قدمها لهم في اكتشاف الثغرات الخطيرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المطيري" يحصل على اعتراف رسمي من جامعة هارفارد بعد اكتشافه ثغرة خطيرة بنظامها
سبق

حصل الشاب السعودي، شديّد بن نواف المطيري، المهتم باكتشاف الثغرات الأمنية، على اعتراف رسمي من جامعة هارفارد الأمريكية؛ وذلك بعد اكتشافه ثغرة عالية الخطورة في نظام الجامعة.

وتفصيلاً، اعتبر "المطيري" هذا الاعتراف الرسمي من جامعة عريقة مثل جامعة هارفارد الأمريكية في بداية سنة 2021م هي بداية عظيمة له في اكتشاف الثغرات.

وقال رئيس أمن المعلومات بالجامعة الأمريكية هارفارد، كريستيان هامر: "شكراً لشديّد نواف على الإبلاغ بمسؤولية عن نقاط الضعف".

وأضاف :" تُقدّر جامعة هارفارد الإبلاغ المسؤول عن مشكلات أمن المعلومات التي تؤثر على أنظمتنا والشبكات.. شكراً لك شديد".

ويُعد "شديّد نواف"، ابن محافظة حفر الباطن، أحد المبدعين والمتميزين في مجال الأمن السيبراني، وقد حصل في يناير 2020م على هدية باحث أمني متميز من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.

وسبق أن تم تكريمه من قبل وزارة الصحة الأسترالية بعد أن اكتشف ثغرة أمنية خطيرة في نظام الوزارة.

وحصل "المطيري" على العديد من العروض الوظيفية، كما حصل على عدة اعترافات رسمية من جهات حكومية وشركات محلية وعالمية، وحظي بإشادة من خبراء ورؤساء شركات كبرى نظير المجهودات التي قدمها لهم في اكتشاف الثغرات الخطيرة.

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
11:03 PM

"المطيري" يحصل على اعتراف رسمي من جامعة هارفارد بعد اكتشافه ثغرة خطيرة بنظامها

حظي بإشادة من خبراء ورؤساء شركات كبرى نظير مجهوداتها في رصد الثغرات الأمنية

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منصور الشلاقي - الرياض
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حصل الشاب السعودي، شديّد بن نواف المطيري، المهتم باكتشاف الثغرات الأمنية، على اعتراف رسمي من جامعة هارفارد الأمريكية؛ وذلك بعد اكتشافه ثغرة عالية الخطورة في نظام الجامعة.

وتفصيلاً، اعتبر "المطيري" هذا الاعتراف الرسمي من جامعة عريقة مثل جامعة هارفارد الأمريكية في بداية سنة 2021م هي بداية عظيمة له في اكتشاف الثغرات.

وقال رئيس أمن المعلومات بالجامعة الأمريكية هارفارد، كريستيان هامر: "شكراً لشديّد نواف على الإبلاغ بمسؤولية عن نقاط الضعف".

وأضاف :" تُقدّر جامعة هارفارد الإبلاغ المسؤول عن مشكلات أمن المعلومات التي تؤثر على أنظمتنا والشبكات.. شكراً لك شديد".

ويُعد "شديّد نواف"، ابن محافظة حفر الباطن، أحد المبدعين والمتميزين في مجال الأمن السيبراني، وقد حصل في يناير 2020م على هدية باحث أمني متميز من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.

وسبق أن تم تكريمه من قبل وزارة الصحة الأسترالية بعد أن اكتشف ثغرة أمنية خطيرة في نظام الوزارة.

وحصل "المطيري" على العديد من العروض الوظيفية، كما حصل على عدة اعترافات رسمية من جهات حكومية وشركات محلية وعالمية، وحظي بإشادة من خبراء ورؤساء شركات كبرى نظير المجهودات التي قدمها لهم في اكتشاف الثغرات الخطيرة.

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