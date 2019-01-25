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لجنة التحقيق: عدد قتلى احتجاجات السودان يرتفع إلى 29

بعد مقتل شاب في مظاهرات اليوم

نقلت "رويترز" عن عامر محمد إبراهيم، المتحدث باسم لجنة تحقيق شكلتها الحكومة السودانية، أن رجلاً عمره 24 عاماً لقي حتفه متأثراً بجروح أصيب بها في احتجاجات اليوم (الخميس).

وأفاد "عامر" بأن عدد القتلى منذ بدء احتجاجات السودان في 19 ديسمبر (كانون الأول) ارتفع إلى 29.

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لجنة التحقيق: عدد قتلى احتجاجات السودان يرتفع إلى 29
سبق

نقلت "رويترز" عن عامر محمد إبراهيم، المتحدث باسم لجنة تحقيق شكلتها الحكومة السودانية، أن رجلاً عمره 24 عاماً لقي حتفه متأثراً بجروح أصيب بها في احتجاجات اليوم (الخميس).

وأفاد "عامر" بأن عدد القتلى منذ بدء احتجاجات السودان في 19 ديسمبر (كانون الأول) ارتفع إلى 29.

25 يناير 2019 - 19 جمادى الأول 1440
12:00 AM

لجنة التحقيق: عدد قتلى احتجاجات السودان يرتفع إلى 29

بعد مقتل شاب في مظاهرات اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت "رويترز" عن عامر محمد إبراهيم، المتحدث باسم لجنة تحقيق شكلتها الحكومة السودانية، أن رجلاً عمره 24 عاماً لقي حتفه متأثراً بجروح أصيب بها في احتجاجات اليوم (الخميس).

وأفاد "عامر" بأن عدد القتلى منذ بدء احتجاجات السودان في 19 ديسمبر (كانون الأول) ارتفع إلى 29.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,770
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,439
29 مليار ..

29 مليار ..

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