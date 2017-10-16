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عضو بـ"الشورى" يطالب "التجارة" بدراسة أسباب إفلاس الشركات

"البراهيم": الأنظمة تعاملت مع التستر التجاري كجريمة تستحق العقاب فقط

ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1439/ 1440هـ.

وقال عضو الشورى م. نبيه البراهيم: الأنظمة والتشريعات تعاملت مع التستر التجاري كجريمة تستحق العقاب فقط.

وأشار إلى أهمية تغيير مفهوم التستر لدى المواطنين وإبراز سلبياته؛ لأنه وسيلة تربح غير شرعية، مطالباً بمبادرات لتمكين المواطنين من إدارة منشآتهم.

من جهته، ذكر العضو عبدالله السعدون، أن لوزارة التجارة جهوداً كبيرة في مجالات عملها المتعددة، مقترحاً إيقاف الرسوم على العمالة لمدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات في المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر دعماً لتلك المنشآت.

بدوره، تساءل عضو "الشورى" د.عبدالله الحربي عن وجود استراتيجية موحدة بين وزارة التجارة والاستثمار والجهات ذات العلاقة لمكافحة التستر التجاري.

واقترح قيام الوزارة بدراسة إفلاس الشركات تشمل الأسباب ووضع الضوابط اللازمة للحد منه.

وقد لاحظ العضو د.منصور الكريديس، عدم تقدم مركز المملكة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، مؤكداً أن على وزارة التجارة والاستثمار بذل المزيد من الجهود في هذا المجال.

في سياق متصل، اقترح العضو م. عبدالله الضراب إيجاد حوافز مالية لمن يقوم بالإبلاغ عن السلع المقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية وذلك في سبيل الحد من تداولها في الأسواق المحلية.

كما أكد العضو د.أحمد الزيلعي أن دور وزارة التجارة والاستثمار في الحد من ارتفاع الأسعار يجب أن يفعل في ظل ارتفاعات غير مسوغة للعديد من السلع.

مجلس الشورى وزارة التجارة والاستثمار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عضو بـ"الشورى" يطالب "التجارة" بدراسة أسباب إفلاس الشركات
سبق

ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1439/ 1440هـ.

وقال عضو الشورى م. نبيه البراهيم: الأنظمة والتشريعات تعاملت مع التستر التجاري كجريمة تستحق العقاب فقط.

وأشار إلى أهمية تغيير مفهوم التستر لدى المواطنين وإبراز سلبياته؛ لأنه وسيلة تربح غير شرعية، مطالباً بمبادرات لتمكين المواطنين من إدارة منشآتهم.

من جهته، ذكر العضو عبدالله السعدون، أن لوزارة التجارة جهوداً كبيرة في مجالات عملها المتعددة، مقترحاً إيقاف الرسوم على العمالة لمدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات في المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر دعماً لتلك المنشآت.

بدوره، تساءل عضو "الشورى" د.عبدالله الحربي عن وجود استراتيجية موحدة بين وزارة التجارة والاستثمار والجهات ذات العلاقة لمكافحة التستر التجاري.

واقترح قيام الوزارة بدراسة إفلاس الشركات تشمل الأسباب ووضع الضوابط اللازمة للحد منه.

وقد لاحظ العضو د.منصور الكريديس، عدم تقدم مركز المملكة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، مؤكداً أن على وزارة التجارة والاستثمار بذل المزيد من الجهود في هذا المجال.

في سياق متصل، اقترح العضو م. عبدالله الضراب إيجاد حوافز مالية لمن يقوم بالإبلاغ عن السلع المقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية وذلك في سبيل الحد من تداولها في الأسواق المحلية.

كما أكد العضو د.أحمد الزيلعي أن دور وزارة التجارة والاستثمار في الحد من ارتفاع الأسعار يجب أن يفعل في ظل ارتفاعات غير مسوغة للعديد من السلع.

16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441
02:50 PM

عضو بـ"الشورى" يطالب "التجارة" بدراسة أسباب إفلاس الشركات

"البراهيم": الأنظمة تعاملت مع التستر التجاري كجريمة تستحق العقاب فقط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1439/ 1440هـ.

وقال عضو الشورى م. نبيه البراهيم: الأنظمة والتشريعات تعاملت مع التستر التجاري كجريمة تستحق العقاب فقط.

وأشار إلى أهمية تغيير مفهوم التستر لدى المواطنين وإبراز سلبياته؛ لأنه وسيلة تربح غير شرعية، مطالباً بمبادرات لتمكين المواطنين من إدارة منشآتهم.

من جهته، ذكر العضو عبدالله السعدون، أن لوزارة التجارة جهوداً كبيرة في مجالات عملها المتعددة، مقترحاً إيقاف الرسوم على العمالة لمدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات في المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر دعماً لتلك المنشآت.

بدوره، تساءل عضو "الشورى" د.عبدالله الحربي عن وجود استراتيجية موحدة بين وزارة التجارة والاستثمار والجهات ذات العلاقة لمكافحة التستر التجاري.

واقترح قيام الوزارة بدراسة إفلاس الشركات تشمل الأسباب ووضع الضوابط اللازمة للحد منه.

وقد لاحظ العضو د.منصور الكريديس، عدم تقدم مركز المملكة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، مؤكداً أن على وزارة التجارة والاستثمار بذل المزيد من الجهود في هذا المجال.

في سياق متصل، اقترح العضو م. عبدالله الضراب إيجاد حوافز مالية لمن يقوم بالإبلاغ عن السلع المقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية وذلك في سبيل الحد من تداولها في الأسواق المحلية.

كما أكد العضو د.أحمد الزيلعي أن دور وزارة التجارة والاستثمار في الحد من ارتفاع الأسعار يجب أن يفعل في ظل ارتفاعات غير مسوغة للعديد من السلع.

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